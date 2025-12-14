Varese News

Il Coro Harmonia in concerto a Luino: appuntamento il 19 dicembre alla Madonna del Carmine

Dopo l’esibizione nella Parrocchia di San Martino a Vergiate, il coro si esibirà in trasferta nella chiesa guidata dal nuovo prevosto don Cesare Zuccato. Direzione affidata al Maestro Federico Cester

Dopo aver inaugurato l’attesa del Natale con il concerto nella Parrocchia di San Martino a Vergiate, il Coro Harmonia è pronto per una nuova tappa del suo percorso musicale. Venerdì 19 dicembre, infatti, la formazione vocale sarà protagonista di un concerto a Luino, presso la Chiesa della Madonna del Carmine, recentemente affidata al nuovo prevosto e decano don Cesare Zuccato.

Un ritorno simbolico, quasi un filo che collega due comunità: don Cesare, infatti, ha svolto il suo ministero proprio nella Comunità Pastorale Madre Teresa di Calcutta e San Giacomo a Vergiate dal 2010 al 2017, anni in cui ha costruito un profondo legame con il territorio e con i fedeli.

Il concerto – diretto dal Maestro Federico Cester – inizierà alle 21.00 e offrirà al pubblico di Luino un viaggio musicale nel clima del Natale, attraverso armonie che da sempre caratterizzano la ricerca sonora e la sensibilità espressiva del Coro Harmonia.

Un’occasione speciale per la comunità locale e per tutti gli appassionati che vorranno lasciarsi avvolgere dalla musica in uno dei momenti più intensi dell’anno.

