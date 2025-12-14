Il Coro Harmonia in concerto a Luino: appuntamento il 19 dicembre alla Madonna del Carmine

Dopo aver inaugurato l’attesa del Natale con il concerto nella Parrocchia di San Martino a Vergiate, il Coro Harmonia è pronto per una nuova tappa del suo percorso musicale. Venerdì 19 dicembre, infatti, la formazione vocale sarà protagonista di un concerto a Luino, presso la Chiesa della Madonna del Carmine, recentemente affidata al nuovo prevosto e decano don Cesare Zuccato.

Un ritorno simbolico, quasi un filo che collega due comunità: don Cesare, infatti, ha svolto il suo ministero proprio nella Comunità Pastorale Madre Teresa di Calcutta e San Giacomo a Vergiate dal 2010 al 2017, anni in cui ha costruito un profondo legame con il territorio e con i fedeli.

Il concerto – diretto dal Maestro Federico Cester – inizierà alle 21.00 e offrirà al pubblico di Luino un viaggio musicale nel clima del Natale, attraverso armonie che da sempre caratterizzano la ricerca sonora e la sensibilità espressiva del Coro Harmonia.

Un’occasione speciale per la comunità locale e per tutti gli appassionati che vorranno lasciarsi avvolgere dalla musica in uno dei momenti più intensi dell’anno.