Il Coro Harmonia in concerto a Luino: appuntamento il 19 dicembre alla Madonna del Carmine
Dopo l’esibizione nella Parrocchia di San Martino a Vergiate, il coro si esibirà in trasferta nella chiesa guidata dal nuovo prevosto don Cesare Zuccato. Direzione affidata al Maestro Federico Cester
Dopo aver inaugurato l’attesa del Natale con il concerto nella Parrocchia di San Martino a Vergiate, il Coro Harmonia è pronto per una nuova tappa del suo percorso musicale. Venerdì 19 dicembre, infatti, la formazione vocale sarà protagonista di un concerto a Luino, presso la Chiesa della Madonna del Carmine, recentemente affidata al nuovo prevosto e decano don Cesare Zuccato.
Un ritorno simbolico, quasi un filo che collega due comunità: don Cesare, infatti, ha svolto il suo ministero proprio nella Comunità Pastorale Madre Teresa di Calcutta e San Giacomo a Vergiate dal 2010 al 2017, anni in cui ha costruito un profondo legame con il territorio e con i fedeli.
Il concerto – diretto dal Maestro Federico Cester – inizierà alle 21.00 e offrirà al pubblico di Luino un viaggio musicale nel clima del Natale, attraverso armonie che da sempre caratterizzano la ricerca sonora e la sensibilità espressiva del Coro Harmonia.
Un’occasione speciale per la comunità locale e per tutti gli appassionati che vorranno lasciarsi avvolgere dalla musica in uno dei momenti più intensi dell’anno.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.