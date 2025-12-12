Il Corpo Musicale Colombo “in tour” in tre chiese di Sesto Calende, gran finale all’Abbazia

Quando Natale si avvicina Sesto Calende e i suoi rioni si animano di tanta musica. Come vuole la tradizione, dicembre è infatti un mese ricchissimo di iniziative e di concerti.

In questo contesto festivo, il Corpo Musicale “Giovanni Colombo” di Sesto Calende tramanda la sua consueta partecipazione all’Avvento sestese. La banda cittadina svela i suoi concerti natalizi: tre appuntamenti serali che si terranno in diverse chiese del territorio.

Diretto dal maestro Renato Agliata, il Corpo Musicale “Giovanni Colombo” darà il via alla sua rassegna sabato 13 dicembre, alle 21 , nella chiesa del Sacro Cuore, nel rione Mulini. Si “bissa” il giorno successivo, domenica 14 dicembre, con l’appuntamento fissato alle 21 nella chiesa di San Materno nella frazione di Lentate.

L’evento di maggior rilievo della serie di concerti è previsto per Domenica 21 dicembre, alle 21, nella suggestiva cornice dell’Abbazia di San Donato. Questa serata vedrà la partecipazione speciale dell’Orchestra “Il Sedicesimo” , che sarà diretta dal maestro Matteo Magistrali.

Il repertorio selezionato include musiche che spaziano da compositori classici a colonne sonore. Saranno proposti brani di Verdi, Ravel, Robert W. Smith, Morricone e altri autori.

A chiusura del periodo natalizio si terrà il Concerto per la Pace del Corpo Musicale “Arturo Viotti” di Golasecca, formazione con cui la banda sestese collabora per tutte le sue attività musicali. Questo evento conclusivo avrà luogo nella chiesa di Santa Maria Assunta in Golasecca, domenica 11 gennaio, alle 16.

L’ingresso a tutti i concerti è libero, «ogni offerta data a sostegno delle attività del Corpo Musicale è sempre benvenuta».