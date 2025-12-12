Il Dolce Natale per i bambini allo Spazio Yak di Varese

Sabato 13 dicembre alle ore 17 lo spettacolo invernale per bambini che racconta i sentimenti contrastanti che spesso legano sorelle e fratelli e quanto sia importante imparare a confrontarsi

Tre sorelle protagoniste de Il Dolce Natale, lo spettacolo per bambini e ragazzi dai 3 anni in su in scena sabato 13 settembre alle ore 17 allo Spazio Yak di piazza De Salvo a Varese.

Tiziana e Luciana sono due sorelle e come tutte le sorelle litigano sempre! Non serve un vero motivo, basta un futile pretesto per attaccare briga e farsi i dispetti. Hanno anche una sorella maggiore, che ammirano, che stimano, che amano e invidiano moltissimo!

Tra loro c’è una furiosa competizione per attirare la sua attenzione e per guadagnarsi un posto nel suo cuore. Cercano di seguirla e di imitarla, ma nell’impresa impossibile di assomigliarle ne combinano di tutti i colori.

Durante i preparativi della festa più importante dell’anno, mentre Tiziana e Luciana, come sempre, discutono e litigano arriva una telefonata che annuncia la scomparsa della sorella maggiore! Le due sorelle preoccupate abbandonano la loro competizione e iniziano a organizzare le ricerche facendo ipotesi disastrose: un rapimento, un incidente, un’indigestione di dolci con relativo mal di pancia…

Nel frattempo si rendono conto che stranamente, nel momento del bisogno, vanno d’amore e d’accordo, si trattano con più gentilezza e senza tensioni e capiscono quanto siano importanti l’una per l’altra.

Uno spettacolo dalle atmosfere invernali che parla di quei sentimenti spesso contrastanti che legano le sorelle e i fratelli, di quanto sia importante imparare a confrontarsi con gli altri, fin da piccoli e quanto parlare e condividere sia più importante che vincere a tutti i costi e che rinunciare non vuol dire perdere, bensì ottenere qualcosa di più interessante.

Il testo e la regia dello spettacolo Il Dolce Natale sono di Anna Maini mentre Paola Palmieri e Ilenia Veronica Raimo interpretano Luciana e Tiziana.

Il Dolce Natale è una produzione ArteVOX Teatro.

Sul sito di Spazio Yak – a questo link – tutti i dettagli.

Posto unico con biglietti online a 6€ + prevendita a QUESTO LINK.

Biglietti in cassa a 8€.