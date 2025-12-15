“Il Dono della Musica”: all’Ospedale di Varese il concerto di Natale aperto a tutti
Domenica 21 dicembre, nella chiesa del monoblocco saranno protagonisti il duo “Tenere Armonie”, formato dal mezzosoprano Elisabetta Paglia e dalla pianista Angela Ignacchiti
Nuovo appuntamento con “Il Dono della Musica”, la rassegna che porta concerti gratuiti negli spazi dell’Ospedale di Circolo di Varese trasformandoli, per un pomeriggio, in luoghi di incontro e bellezza condivisa. Domenica 21 dicembre alle 15.30, nella chiesa del monoblocco, pazienti, familiari, operatori sanitari e cittadini sono invitati al concerto di Natale, a ingresso libero.
L’iniziativa, promossa dall’Associazione Cameristica di Varese con ASST Sette Laghi e diverse realtà culturali del territorio, vuole offrire un momento di respiro e vicinanza in un luogo segnato dalla fragilità, rafforzando il legame tra ospedale e comunità.
Protagonisti saranno il Duo “Tenere Armonie”, formato dal mezzosoprano Elisabetta Paglia e dalla pianista Angela Ignacchiti, con la partecipazione del tenore Keunsu Kim in omaggio ai 120 anni dalla scomparsa del grande Francesco Tamagno, la cui villa ospita oggi parte dell’area dell’ospedale. Il programma propone celebri pagine della lirica italiana, brani della tradizione vocale e canti natalizi.
Un momento musicale aperto a tutti, pensato per portare un gesto di attenzione, consolazione e condivisione nel cuore della città.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.