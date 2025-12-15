Varese News

“Il Dono della Musica”: all’Ospedale di Varese il concerto di Natale aperto a tutti

Domenica 21 dicembre, nella chiesa del monoblocco saranno protagonisti il duo “Tenere Armonie”, formato dal mezzosoprano Elisabetta Paglia e dalla pianista Angela Ignacchiti

chiesa ospedale di varese

Nuovo appuntamento con “Il Dono della Musica”, la rassegna che porta concerti gratuiti negli spazi dell’Ospedale di Circolo di Varese trasformandoli, per un pomeriggio, in luoghi di incontro e bellezza condivisa. Domenica 21 dicembre alle 15.30, nella chiesa del monoblocco, pazienti, familiari, operatori sanitari e cittadini sono invitati al concerto di Natale, a ingresso libero.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Cameristica di Varese con ASST Sette Laghi e diverse realtà culturali del territorio, vuole offrire un momento di respiro e vicinanza in un luogo segnato dalla fragilità, rafforzando il legame tra ospedale e comunità.

Protagonisti saranno il Duo “Tenere Armonie”, formato dal mezzosoprano Elisabetta Paglia e dalla pianista Angela Ignacchiti, con la partecipazione del tenore Keunsu Kim in omaggio ai 120 anni dalla scomparsa del grande Francesco Tamagno, la cui villa ospita oggi parte dell’area dell’ospedale. Il programma propone celebri pagine della lirica italiana, brani della tradizione vocale e canti natalizi.

Un momento musicale aperto a tutti, pensato per portare un gesto di attenzione, consolazione e condivisione nel cuore della città.

Pubblicato il 15 Dicembre 2025
