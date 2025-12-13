Il fascino dell’autocrazia, gli Usa, l’Europa. È uscito il nuovo Rmfonline

È online il nuovo appuntamento con il magazine settimanale Rmfonline (www.rmfonline.it) diretto da Massimo Lodi. Questa settimana la rivista online tocca temi di rilievo nazionale e internazionale come l’ascesa del fascino per l’autocrazia a discapito della democrazia, in Italia come altrove; la decisione di Trump di mettere da parte l’elettrico (Franco Ferrario); le sfide dell’Europa schiacciata tra Usa e Cina (Giuseppe Adamoli).

Da segnalafre anche l’analissi di Gianfranco Fabi sull’indagine de Il sole 24 ore sulla qualità della vita che vede Varese scivolare in classifica, un articolo di Sandro Frigerio sui cambiamenti al Molina di Varese e la rubrica di Flavio Vanetti, Ti mangio il cranio, dedicata al tema del decoro urbano attaccato dai graffitari. Non mancano le rubriche dedicate all’arte e alla cultura, alla religione e alla salute.