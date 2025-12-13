Varese News

Archivio

Il fascino dell’autocrazia, gli Usa, l’Europa. È uscito il nuovo Rmfonline

Il nuovo numero del settimanale di Radio Missione Francescana ospita le opinioni e le riflessioni di varie firme locali e nazionali

trump

È online il nuovo appuntamento con il magazine settimanale Rmfonline (www.rmfonline.it) diretto da Massimo Lodi. Questa settimana la rivista online tocca temi di rilievo nazionale e internazionale come l’ascesa del fascino per l’autocrazia a discapito della democrazia, in Italia come altrove; la decisione di Trump di mettere da parte l’elettrico (Franco Ferrario); le sfide dell’Europa schiacciata tra Usa e Cina (Giuseppe Adamoli).

Da segnalafre anche l’analissi di Gianfranco Fabi sull’indagine de Il sole 24 ore sulla qualità della vita che vede Varese scivolare in classifica, un articolo di Sandro Frigerio sui cambiamenti al Molina di Varese e la rubrica di Flavio Vanetti, Ti mangio il cranio, dedicata al tema del decoro urbano attaccato dai graffitari. Non mancano le rubriche dedicate all’arte e alla cultura, alla religione e alla salute.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Dicembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.