Il franco svizzero chiude il 2025 con il terzo picco massimo dell’anno contro l’euro

Il franco svizzero ha concluso il 2025 con un bilancio straordinario, raggiungendo questa mattina, 30 dicembre, un nuovo massimo storico nei confronti dell’euro. La valuta elvetica ha toccato quota 1,08 euro per 1 franco svizzero, consolidando la sua posizione di forza acquisita nel corso dell’anno.

Un anno di progressivo rafforzamento

Il 2025 si è rivelato un anno eccezionale per il franco svizzero, caratterizzato da una tendenza al rialzo quasi costante. Dopo un inizio d’anno relativamente debole, con valori intorno a 1,03-1,04 CHF/EUR (Il minimo annuale è stato il 14 marzo a 1,0343 CHF/EUR), il franco ha mostrato una forza crescente, culminata in tre picchi significativi durante l’anno. Il primo massimo è stato raggiunto il 13 aprile, seguito da un secondo picco il 13 novembre quando ha toccato il valore record di 1,0841 CHF/EUR. Il terzo e ultimo picco si è verificato proprio stamattina, confermando quello che gli analisti definiscono un “triplo massimo” annuale alla soglia di 1,08 euro.

Le cause del rafforzamento

Diversi fattori hanno contribuito alla straordinaria performance del franco svizzero nel 2025. In primo luogo, le politiche monetarie divergenti tra la Banca Nazionale Svizzera e la Banca Centrale Europea hanno giocato un ruolo fondamentale. Nonostante la BNS abbia abbassato il tasso guida allo 0% il 20 giugno 2025, e la BCE abbia ridotto il tasso sui depositi al 2,00% il 5 giugno, il differenziale tra i tassi di interesse ha comunque favorito il franco.

Inoltre il ruolo tradizionale della valuta svizzera come bene rifugio si è dimostrato ancora una volta decisivo. Le tensioni geopolitiche globali, in particolare i conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente, hanno spinto gli investitori a cercare sicurezza nel franco svizzero, aumentandone la domanda e di conseguenza il valore. Non va sottovalutata, infine, la debolezza relativa dell’eurozona. Le difficoltà economiche di alcune delle principali economie europee, in particolare Germania e Francia, hanno pesato sull’euro, favorendo indirettamente il rafforzamento del franco.

La solidità dell’economia svizzera e il persistere delle incertezze globali suggeriscono che il franco potrebbe mantenere la sua forza anche nei primi mesi del 2026, confermandosi come una delle valute più stabili e apprezzate a livello internazionale e rafforzando gli stipendi dei frontalieri, pagati in franchi svizzeri.