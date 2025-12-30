Il franco svizzero chiude il 2025 con il terzo picco massimo dell’anno contro l’euro
La valuta elvetica ha toccato quota 1,08 euro per 1 franco svizzero, consolidando la sua posizione di forza acquisita nel corso dell'anno
Il franco svizzero ha concluso il 2025 con un bilancio straordinario, raggiungendo questa mattina, 30 dicembre, un nuovo massimo storico nei confronti dell’euro. La valuta elvetica ha toccato quota 1,08 euro per 1 franco svizzero, consolidando la sua posizione di forza acquisita nel corso dell’anno.
Un anno di progressivo rafforzamento
Il 2025 si è rivelato un anno eccezionale per il franco svizzero, caratterizzato da una tendenza al rialzo quasi costante. Dopo un inizio d’anno relativamente debole, con valori intorno a 1,03-1,04 CHF/EUR (Il minimo annuale è stato il 14 marzo a 1,0343 CHF/EUR), il franco ha mostrato una forza crescente, culminata in tre picchi significativi durante l’anno. Il primo massimo è stato raggiunto il 13 aprile, seguito da un secondo picco il 13 novembre quando ha toccato il valore record di 1,0841 CHF/EUR. Il terzo e ultimo picco si è verificato proprio stamattina, confermando quello che gli analisti definiscono un “triplo massimo” annuale alla soglia di 1,08 euro.
Le cause del rafforzamento
Diversi fattori hanno contribuito alla straordinaria performance del franco svizzero nel 2025. In primo luogo, le politiche monetarie divergenti tra la Banca Nazionale Svizzera e la Banca Centrale Europea hanno giocato un ruolo fondamentale. Nonostante la BNS abbia abbassato il tasso guida allo 0% il 20 giugno 2025, e la BCE abbia ridotto il tasso sui depositi al 2,00% il 5 giugno, il differenziale tra i tassi di interesse ha comunque favorito il franco.
Inoltre il ruolo tradizionale della valuta svizzera come bene rifugio si è dimostrato ancora una volta decisivo. Le tensioni geopolitiche globali, in particolare i conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente, hanno spinto gli investitori a cercare sicurezza nel franco svizzero, aumentandone la domanda e di conseguenza il valore. Non va sottovalutata, infine, la debolezza relativa dell’eurozona. Le difficoltà economiche di alcune delle principali economie europee, in particolare Germania e Francia, hanno pesato sull’euro, favorendo indirettamente il rafforzamento del franco.
La solidità dell’economia svizzera e il persistere delle incertezze globali suggeriscono che il franco potrebbe mantenere la sua forza anche nei primi mesi del 2026, confermandosi come una delle valute più stabili e apprezzate a livello internazionale e rafforzando gli stipendi dei frontalieri, pagati in franchi svizzeri.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.