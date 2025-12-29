Il gatto in lavatrice, il cervo in stazione e il lupo a spasso per il paese

Ci stiamo abituando a convivere con tante storie di animali intorno a noi. Negli ultimi giorni loro sono stati protagonisti anche del nostro giornale arrivando sul podio degli articoli più letti.

Prima di Natale è arrivato un lupo per le vie di Barasso a far parlare di sé. Scrivevamo: “Un lupo si aggira per i boschi del Campo dei Fiori. Nella serata di ieri, domenica 14 dicembre, l’animale si è visto per le vie di Barasso. Subito è scattato l’allerta: è stata avvisata Ats Insubria mentre il sindaco Lorenzo Di Renzo Scolari ha pubblicato un avviso alla cittadinanza chiedendo di prestare attenzione, soprattutto per gli animali domestici”.

Il professore dell’Università dell’Insubria Adriano Martinoli aveva il telefono caldo in quelle giornate. Lui studia da anni i lupi e conosce benissimo le loro abitudini. “Non stupisce più la sua presenza anche dalle nostre parti. Questo è un esemplare giovane che si sarà perso”.

A Natale è stato protagonista Anacleto. Un bel micio che ha pensato bene di nascondersi nella lavatrice rischiando di passar lì gli ultimi istanti della propria vita. Le cose sono andate bene e abbiamo pubblicato ben due articoli sulla sua storia.

“La foto che ci ha mandato la proprietaria, A., parla chiaro: Anacleto ha ripreso possesso della sua amata scatola di cartone. E quando un gatto torna alla sua scatola preferita, significa che nel suo mondo è tornato tutto alla normalità.”Grazie per aver capito”. Nel messaggio che ci ha inviato, A. ringrazia per l’articolo: «Prima di tutto grazie, avete colto il mio intento, i miei sentimenti, il mio stato d’animo»”.

L’ultimo in ordine di tempo con tanto di video è stato un bel cervo entrato in corsa alla stazione di Induno Olona.

“Insolita presenza alla stazione di Induno Olona: nella mattina di domenica 28 dicembre un maestoso cervo si è inoltrato nella trincea della ferrovia Varese-Porto Ceresio (Stabio), spingendosi fino alla banchina, “tallonato” dal treno che procedeva a velocità ridotta.

«Si è fortunatamente dileguato poi nel bosco», racconta il professor Alessandro Tamborini, cattedratico di Scienze Religiose, Storia e Simbolismo dell’Arte Antica e Medievale. Il grande ungulato è stato ripreso in video da Laura Alongi”.