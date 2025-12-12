Il Giappone in sala Veratti a Varese con storie del Sol levante in kamishibai

L’Associazione di lettura ad alta voce “Parole in viaggio”, con il patrocinio del Consolato del Giappone a Milano e del Comune di Varese, poterà sabato 13 dicembre alle ore 16, nella bellissima cornice di Sala Veratti una serie di letture di favole del folklore giapponese, messe in scena con la tecnica del kamishibai.

Il kamishibau è un antico linguaggio teatrale (risalente al XIII secolo) consiste in narrazioni con l’ausilio di immagini presentate grazie all’utilizzo di piccoli teatri e cattura con molta semplicità ed immediatezza sia i piccoli che i grandi.

La serie di narrazioni che fanno parte del programma sono storie provenienti direttamente dal Giappone e non sono commerciate in Italia: questo rende l’evento interessante edoriginale per i bambini e anche per gli adulti che avranno l’occasione unica di immergersi in trame dell’oriente più lontano.

Le favole in programma sono ricche di sentimenti tipici delle storie giapponesi: coraggio, fiducia, paura, orgoglio, ma anche rispetto, amicizia e considerazione degli altri. Soprattutto sonostorie realizzate e raccontate con splendide soluzioni grafiche, tipiche della cultura giapponese.

Sono tutte narrazioni che si rivolgono a un pubblico di fascia scolare primaria. Ingresso libero.

La Sala Veratti è in via Veratti 20, a Varese.

Per informazioni: 351 9009198 oppure associazioneparoleinviaggio@gmail.com.