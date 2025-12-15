Il Liceo Crespi vola in Andalusia: una settimana di Erasmus tra cultura e natura

Un viaggio tra cultura, natura e nuove amicizie: è l’esperienza vissuta da un gruppo di studenti delle classi terze del Liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio, protagonisti di uno scambio Erasmus all’Istituto IES Martín García Ramos di Albox, in Andalusia. L’iniziativa, sostenuta dai finanziamenti dell’Unione Europea, ha permesso ai ragazzi di vivere una settimana intensa di formazione, scoperta e condivisione con i coetanei spagnoli.

Accompagnati dalle docenti Maria Minutoli e Gemma Sanseverino, gli studenti degli indirizzi Classico, Linguistico e Scienze Umane hanno preso parte a un fitto programma di attività, sviluppato attorno all’obiettivo di promuovere la cittadinanza europea, potenziare le competenze linguistiche e trasversali, e favorire l’internazionalizzazione della scuola.

Durante le mattinate a scuola, gli studenti hanno presentato i simboli culturali del proprio Paese – monumenti, tradizioni, cibo e musica – e, insieme ai compagni spagnoli, hanno approfondito la conoscenza di autori rappresentativi delle due culture. Il lavoro si è concluso con la creazione di presentazioni condivise in lingua inglese, per mettere in luce somiglianze e differenze tra Italia e Spagna.

I pomeriggi sono stati dedicati invece alla scoperta del paesaggio andaluso. Il gruppo ha visitato Mojácar, il borgo bianco che domina la costa, la straordinaria Geoda de Pulpí, una delle più grandi geodi al mondo, le spettacolari Cuevas de Sorbas con le loro formazioni carsiche, e Macael, celebre per le sue cave di marmo.

Gran finale a Siviglia, cuore pulsante dell’Andalusia, dove i ragazzi hanno potuto immergersi nella storia e nell’architettura spagnola, respirando l’energia di una città simbolo del dialogo interculturale.

«Lo scambio ha favorito non solo l’apprendimento linguistico e culturale ma anche la crescita personale degli studenti – dice la professoressa Gemma Sanseverino, referente del progetto – Partecipare all’Erasmus è stata un’occasione preziosa per aprire la mente, creare legami duraturi e sviluppare quello spirito europeo che rappresenta un valore fondamentale per le nuove generazioni».