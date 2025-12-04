“Il Liceo Ferraris di Varese richiede impegno e studio ma restituisce molto e apre tutte le porte del futuro”

Il Liceo Ferraris di Varese è un liceo che pretende molto ma restituisce anche tanto in termini di esperienze e opportunità.

Ne parlando nel Podcast “Che scuola fai?” i rappresentanti degli studenti neo eletti Tommaso Colombo, Giulio Ciaraffa, Stefano Realini e Matilde Spitaleri. Ognuno di loro frequenta un indirizzo differente della scuola: Tommaso e Giulio sono iscritti a scienze applicate, Stefano è uno studente dello sportivo, mentre Matilde segue il percorso del quadriennale.

La vita al Ferraris: studio, sport e organizzazione

Quando si parla del Liceo Ferraris, non si può non accennare alla mole di studio che gli studenti devono affrontare: “Si può fare ogni cosa se ci si organizza bene” assicurano. Tutti, infatti, abbinano ore di studio ad attività extra-curriculari come lo sport e la musica.

Le materie più apprezzate

Ogni rappresentante ha un’opinione diversa sulle materie curricolari, ma concordano su una cosa: la scuola offre una formazione completa, che unisce sia il lato scientifico sia quello umanistico.

Spazi scolastici: dalla biblioteca al campo da basket

Gli spazi del Liceo Ferraris sono una parte fondamentale dell’esperienza scolastica. Sebbene la scuola abbia una struttura esterna che potrebbe sembrare austera, all’interno sono stati fatti dei miglioramenti che gli studenti apprezzano. La biblioteca, ad esempio, è stata recentemente rinnovata, trasformandosi in un luogo di ritrovo con divanetti e tavoli per studiare e rilassarsi. “È diventata uno dei miei posti preferiti,” afferma Giulio, mentre Matilde ricorda anche l’aula magna come uno spazio che favorisce un senso di comunità, ideale per eventi e assemblee. Per gli appassionati di sport, come Stefano, la palestra è il luogo del cuore.

Eventi e vita sociale: dalle feste alla School Cup

Oltre allo studio, il Liceo Ferraris è anche un luogo dove gli studenti si divertono. La festa di Natale, il prom di fine anno e vari tornei sono momenti attesi da tutti. “Il prom è uno degli appuntamenti più belli».

Le esperienze che segnano

Il Ferraris è una scuola che offre molte opportunità formative. I PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) sono una parte fondamentale del percorso scolastico. Tommaso, ad esempio, racconta di come il suo impegno nella School Cup gli abbia permesso di entrare a far parte dello staff della Pallacanestro Varese, una possibilità che gli ha aperto le porte a nuove esperienze nel mondo dello sport. Stefano, invece, è interessato alla medicina e spera di fare un’esperienza in ospedale, mentre Matilde ha trovato un’opportunità unica nel laboratorio di teatro, che le ha il suo interesse per l’arte drammatica.

Il futuro del Ferraris: una scuola che dà e richiede tanto

Per gli studenti del Ferraris, la scuola è una realtà che richiede impegno ma che restituisce molto. “Dà tanto e richiede tanto,” affermano i rappresentanti, sottolineando che l’organizzazione e la determinazione sono la chiave per affrontare al meglio gli studi. In conclusione, il Liceo Ferraris è una scuola che sa combinare l’impegno scolastico con la vita sociale e le passioni personali. Un luogo dove gli studenti possono crescere sia dal punto di vista accademico che umano, grazie a un ambiente stimolante e a opportunità che vanno oltre il semplice studio.