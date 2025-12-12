Varese News

Il liceo musicale Manzoni di Varese punta in alto: l’aula magna diventa uno studio di registrazione professionale

I ragazzi del liceo musicale possono registrare, fare saggi e studiare in uno spazio acusticamente progettato e dotato di pannelli fonoassorbenti, luci e strumenti professionali

Un’ex palestra, diventata prima aula magna, è oggi laboratorio musicale ad alta tecnologia. La trasformazione è avvenuta al liceo Manzoni di Varese, che, grazie ai fondi del PNRR, ha dato nuova vita a uno degli spazi storici dell’istituto ricavando una sala di registrazione professionale, pronta a ospitare studenti e, forse in futuro, anche esterni.

Da palestra a studio hi-tech

La trasformazione è frutto di un investimento di circa 120mila euro nell’ambito del progetto Next Generation Labs, che ha permesso  la realizzazione del laboratorio musicale.

«Era un’aula già utilizzata dagli alunni del liceo musicale per saggi, prove e lezioni – spiega Francesco Maieron, dirigente scolastico del Manzoni –  ma oggi è a tutti gli effetti uno studio di registrazione. Un investimento mirato all’acquisto di strumentazioni sofisticate e materiali accessori come pannelli fonoassorbenti, fondamentali per la qualità acustica».

La nuova sala ha già suscitato interesse anche fuori dalle mura scolastiche. «Abbiamo ricevuto richieste da realtà esterne, ma prima di poter accogliere utenti esterni dovremo concordare un regolamento con la Provincia» aggiunge Maieron.

Un investimento necessario

A seguire il progetto sono stati anche i docenti del liceo musicale, tra cui Paolo Pugliese, insegnante di chitarra e referente del progetto.
«Il percorso non è stato breve – ammette il dirigente Maieron – soprattutto per via della burocrazia legata al PNRR. Ci è voluto più di un anno, ma da febbraio 2025 la sala è finalmente operativa. L’aula è stata completamente progettata con l’aiuto di un tecnico che, tramite software specifici, ha calcolato ogni dettaglio acustico: dalla posizione dei pannelli all’armadio, ogni elemento ha una funzione precisa. Abbiamo già realizzato diverse registrazioni e i risultati sono ottimi».

La voce degli studenti

I veri protagonisti restano però gli studenti.  Leonardo, Anna, Michele, Daste e Dario raccontano l’impatto più che positivo di questa trasformazione sul loro percorso scolastico e artistico.

«È cambiata la musica, in tutti i sensi – racconta Michele – Registrare è molto più semplice e veloce. L’acustica è nettamente migliorata, anche i rumori esterni non si sentono più. Possiamo suonare e registrare anche durante l’intervallo».

Lo spazio, spiegano, si presta non solo alla registrazione ma anche a saggi, conferenze ed eventi: «Anche suonare in orchestra, con 30 o 40 persone, adesso è possibile senza perdere qualità. Il suono viene trattenuto bene, registrare è piacevole, le luci sono belle: è tutto più stimolante».

E se la musica è centrale, non è l’unica vocazione: «Io vorrei fare l’attrice – dice Anna – ma sempre con un’attenzione alla musica. Questa scuola ti prepara, ti dà strumenti concreti per inseguire i sogni. È un percorso formativo completo».

Prossimi appuntamenti

La nuova sala sarà protagonista anche dei prossimi eventi musicali del liceo, a cominciare dal saggio di canto in programma venerdì 12 dicembre e da quello di coro il 15 dicembre. «Come ogni anno – conclude Dario – sarà uno spettacolo suggestivo: luci, macchina del fumo e musica per creare l’atmosfera giusta. E ora, con la nuova sala, lo ancora di più».

Il canale Youtube del liceo musicale Manzoni di Varese

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 12 Dicembre 2025
