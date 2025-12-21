Il Monastero di Dumenza sceglie l’energia pulita: completata la riqualificazione grazie alla CER del Luinese

La Comunità Monastica della Ss.ma Trinità di Dumenza ha concluso un importante intervento di riqualificazione energetica, compiendo un passo concreto verso la sostenibilità ambientale. Un progetto ispirato all’enciclica Laudato sì di Papa Francesco e realizzato in collaborazione con la Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese, per una transizione ecologica che mette al centro il territorio e il rispetto per il creato.

Caldaie a cippato e fotovoltaico: addio ai combustibili fossili

L’intervento ha riguardato l’intera componente energetica del monastero. Le vecchie caldaie alimentate a legna e gasolio sono state sostituite con una moderna caldaia a cippato da 250 kW, collegata a due serbatoi da 2.500 litri che accumulano acqua calda per gli usi interni della struttura. Sono state installate anche tre pompe di calore da 30 kW, alimentate da un impianto fotovoltaico da 20 kW posizionato su due falde del tetto. L’intero sistema è stato automatizzato e può ora essere gestito da remoto attraverso un software intelligente, che ottimizza il consumo in base alla produzione solare disponibile.

Un modello di comunità energetica

Grande la soddisfazione espressa da Fratel Andrea, priore della Comunità Monastica, che ha ringraziato i tecnici per la qualità del lavoro svolto e per la sensibilità dimostrata nell’integrarsi con i ritmi e le esigenze di una comunità religiosa.

Fin dall’inizio del progetto, il Monastero ha condiviso visione e obiettivi con la Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese, nata nel 2024 per promuovere un modello partecipato di produzione e consumo di energia pulita. Un’iniziativa che oggi coinvolge oltre 270 soci e 30 impianti da fonti rinnovabili distribuiti sul territorio. Anche il Monastero fa ora parte di questa rete, contribuendo alla riduzione delle emissioni climalteranti e sostenendo un’economia più giusta e solidale.