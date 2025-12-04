Il Natale a Malnate: un mese di eventi, cultura e divertimenti

Malnate si prepara a celebrare le festività con un ricco calendario di eventi che spaziano dalla cultura allo sport, dal divertimento per i bambini ai tradizionali mercatini natalizi. Il programma si estende dalla fine di novembre fino all’inizio di gennaio, dopo l’inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio di domenica 30 novembre che ha dato il via agli appuntamenti natalizi.

La pista di pattinaggio, allestita presso il parcheggio di via Gasparotto adiacente all’Istituto Comprensivo I. Masih, sarà infatti aperta tutti i giorni fino a mercoledì 7 gennaio, offrendo un punto di riferimento per il divertimento sportivo. Per rendere l’esperienza più magica, sabato 13 dicembre è prevista una speciale Pattinata a tema Frozen con Elsa ed Elisa, sempre sulla stessa pista.

Gli appuntamenti culturali prendono il via venerdì 5 dicembre alle ore 16:30 al Museo Realini, dove si terrà la conferenza “Io, Saturnalia”, dedicata ai miti, alle leggende e alle tradizioni del “Natale” di Roma Antica. La cultura continua sabato 6 dicembre alle ore 17:00 presso l’Aula Magna delle scuole medie di Via Gasparotto con la Presentazione del XXXII volume di La Cava.

La prima settimana di dicembre culmina domenica 7 dicembre, una giornata dedicata alla luce e alla festa. Si parte alle ore 16:30 in Piazza San Martino per “Camminando dentro una storia di Natale”, l’evento che unisce la Festa della luce e l’accensione dell’albero. Parallelamente, gli amanti dello shopping natalizio potranno visitare i Mercatini di Natale de La Finestra, aperti dalle ore 14:30 alle ore 18:00 presso la sede in Via G. Di Vittorio, 7, un appuntamento che si ripeterà anche la domenica successiva, 14 dicembre, con gli stessi orari e nella stessa location.

Il sabato 13 dicembre è particolarmente ricco di iniziative per tutte le età. Si comincia alle ore 10:30 al Museo Realini con “È arrivato il Natale!”, un momento di letture ad alta voce e laboratorio pensato per i bambini. Nel pomeriggio, dalle ore 14:30, un bel gesto di solidarietà vede la consegna a domicilio dei panettoni agli over 95 Malnatesi. Alle ore 17:00 si passa alla musica: il Centro Sociale Ricreativo Culturale Lena Lazzari (Piazza Libertà 1) ospita la Fiaba Musicale “Lo Schiaccianoci”, Concerto con Immaginarte. La giornata si conclude alle ore 21:00 presso l’Oratorio di Gurone con la Tombolata La Finestra.

Avvicinandosi al giorno di Natale, il programma si intensifica sabato 20 dicembre. Alle ore 18:00 la Chiesa San Martino Malnate accoglie la tradizionale Messa di Natale degli sportivi, mentre in serata, alle ore 20:30, il Palazzetto dello Sport in Via Gasparotto sarà il teatro del “Maschere e Fantasmi” Concerto di Gala del Corpo Filarmonico Cittadino.

La magia continua anche dopo Natale. Sabato 27 dicembre alle ore 16:30, l’Aula Magna delle scuole medie di Malnate (Via Gasparotto) ospiterà un omaggio al grande scrittore per l’infanzia con “Fantasticamente, omaggio a Gianni Rodari”, uno Spettacolo teatrale a cura di Arca di Noè. Infine, il programma si conclude domenica 28 dicembre alle ore 16:30 con la proiezione di un classico intramontabile per tutta la famiglia: il film Willy Wonka, sempre presso l’Aula Magna delle scuole medie in Via Gasparotto.