Il nuovo Teatro Politeama di Varese presentato in Commissione Lavori pubblcici

Il dibattito in commissione comunale, in attesa che venga definito e presentato tra qualche settimana il progetto esecutivo, in accordo con Regione Lombardia

Generico 01 Dec 2025

In attesa che sia definito e presentato nelle prossime settimane il Progetto Esecutivo per il nuovo Teatro Politeama di Varese, la Commissione lavori pubblici del Comune si è riunita nella mattinata di sabato 6 dicembre per discutere i dettagli dell’opera sin ora presentati.

«Finalmente Varese avrà il teatro grazie alla collaborazione tra Comune, Regione e Provincia», ha detto il sindaco Davide Galimberti in apertura della Commissione ricordando che tra qualche settimana sarà terminato il progetto esecutivo e sarà presentato alla città d’intesa con il governatore Attilio Fontana.

Il nuovo teatro di Varese fa un passo avanti. Oltre 800 posti e spazio per l’orchestra

Come già stabilito dal progetto definitivo il Teatro avrà con una sala da oltre 800 posti, foyer e dotazioni per l’orchestra e i servizi al pubblico, pensato come polo stabile per lo spettacolo dal vivo e la musica.​
Il costo è di oltre 17 milioni di euro, finanziati da Comune di Varese e Regione Lombardia, con la possibilità di chiedere un contributo per gli edifici ad alta efficienza energetica.

Dall’opposizione alcune richieste tecniche sulle scelte architettoniche e sulla scelta di coinvolgere la Soprintendenza prima di poter procedere con il progetto esecutivo. «Semplicemente si tratta di un passaggio obbligato dettato dal fatto che il Molina  di proprietà di Fondazione Mlina», ha risposto l’assessore alla partita Andrea Civati. 

Nuovo Teatro di Varese, ok della conferenza dei servizi: il Politeama entra nella fase decisiva

Pubblicato il 06 Dicembre 2025
