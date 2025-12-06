Il nuovo Teatro Politeama di Varese presentato in Commissione Lavori pubblcici

In attesa che sia definito e presentato nelle prossime settimane il Progetto Esecutivo per il nuovo Teatro Politeama di Varese, la Commissione lavori pubblici del Comune si è riunita nella mattinata di sabato 6 dicembre per discutere i dettagli dell’opera sin ora presentati.

«Finalmente Varese avrà il teatro grazie alla collaborazione tra Comune, Regione e Provincia», ha detto il sindaco Davide Galimberti in apertura della Commissione ricordando che tra qualche settimana sarà terminato il progetto esecutivo e sarà presentato alla città d’intesa con il governatore Attilio Fontana.

Come già stabilito dal progetto definitivo il Teatro avrà con una sala da oltre 800 posti, foyer e dotazioni per l’orchestra e i servizi al pubblico, pensato come polo stabile per lo spettacolo dal vivo e la musica.​

Il costo è di oltre 17 milioni di euro, finanziati da Comune di Varese e Regione Lombardia, con la possibilità di chiedere un contributo per gli edifici ad alta efficienza energetica.

Dall’opposizione alcune richieste tecniche sulle scelte architettoniche e sulla scelta di coinvolgere la Soprintendenza prima di poter procedere con il progetto esecutivo. «Semplicemente si tratta di un passaggio obbligato dettato dal fatto che il Molina di proprietà di Fondazione Mlina», ha risposto l’assessore alla partita Andrea Civati.