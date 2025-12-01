Il Panettone artigianale di Punto Rosso Saronno conquista il 2° posto al premio Re Panettone
Il laboratorio di alta pasticceria della Paolo Lazzaroni & Figli ha ottenuto il secondo posto nella classifica della Giuria Popolare per il miglior panettone tradizionale d’Italia
Importante riconoscimento per Punto Rosso di Saronno, il laboratorio di alta pasticceria artigianale della Paolo Lazzaroni & Figli: il suo panettone classico si è classificato secondo nella classifica della Giuria Popolare al prestigioso evento Re Panettone®, edizione 2025, il più noto appuntamento italiano dedicato al panettone artigianale d’eccellenza.
Secondo su 35 finalisti: un traguardo di prestigio
Re Panettone è l’evento più frequentato e atteso per l’esposizione e la competizione tra panettoni di altissima qualità, con partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia. Punto Rosso è stato selezionato tra i dieci migliori panettoni classici d’Italia dalla giuria tecnica, accedendo così alla finale della categoria “Miglior Panettone Tradizionale d’Italia”, dove si è piazzato secondo nella valutazione della Giuria Popolare, su un totale di 35 panettoni selezionati.
Panettone tradizionale milanese
Un ottimo piazzamento anche nella categoria “Partenope”
Quest’anno Re Panettone® ha introdotto una nuova categoria in omaggio ai 2500 anni dalla fondazione di Napoli: il Premio Panettone Partenope, assegnato dalle Giurie Tecniche. In questa sezione speciale, Punto Rosso ha presentato il suo Panettone “Partenope” al caffè e rum, che ha conquistato un ottimo quarto posto.
Una pasticceria che guarda alla qualità
Il laboratorio Punto Rosso rappresenta l’eccellenza dolciaria della storica azienda Paolo Lazzaroni & Figli, con una produzione dedicata a panettoni super artigianali, amarettini e specialità da pasticceria di altissima qualità. L’ottimo piazzamento ottenuto a Re Panettone® conferma la cura, la competenza e la passione che caratterizzano il lavoro artigianale del team.
