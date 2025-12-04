Il Parco delle Groane firma il Patto dei Parchi 2025, un impegno per la natura e le comunità

Il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea aderisce al “Patto dei Parchi 2025”. Nel corso del Forum dei Parchi Regionali di Lombardia, che si è svolto nei giorni scorsi a Sondrio, il presidente del Parco Claudio Meroni, ha sottoscritto il Patto, un impegno simbolico e concreto per il rafforzamento delle aree protette lombarde e del legame tra parchi e comunità locali.

Il Patto dei Parchi 2025: natura e comunità al centro

Il Patto, ispirato dal tema di EUROPARC “Nature for People, People for Nature”, riafferma l’importanza delle aree protette non solo come luoghi di tutela della biodiversità, ma anche come spazi che contribuiscono al benessere umano. La natura, infatti, svolge un ruolo fondamentale per la salute delle persone, ma è anche responsabilità della comunità proteggere e valorizzare questo patrimonio.

Con la firma del Patto, i 24 presidenti dei parchi lombardi hanno tracciato la strada per una nuova fase di collaborazione e coordinamento tra le aree protette, impegnandosi a promuovere salute, educazione, innovazione e sviluppo sostenibile. Obiettivi chiave del Patto includono il rafforzamento della rete dei parchi lombardi, la promozione di una fruizione sostenibile e inclusiva degli spazi naturali, e il sostegno di pratiche come l’economia circolare, il turismo sostenibile e l’agricoltura di qualità.

Rafforzare la rete dei parchi e il legame con il contesto europeo

Il Patto non riguarda solo la Lombardia: uno degli obiettivi più ambiziosi è quello di rafforzare il ruolo delle aree protette lombarde a livello europeo e nazionale, con azioni condivise, tavoli tematici e la realizzazione annuale del Forum. Questo processo contribuirà a consolidare una rete di parchi più forte e coesa, impegnata nella tutela del capitale naturale e nella valorizzazione del paesaggio.

La sottoscrizione del Patto da parte del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea sottolinea l’impegno di questo territorio nel promuovere politiche di valorizzazione ambientale e culturale. Con questo passo, il parco si conferma come protagonista nella gestione delle aree protette, unendo sostenibilità, partecipazione delle comunità e innovazione. Il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea non solo tutela la biodiversità, ma promuove anche un modello di gestione inclusivo e partecipato, che coinvolge i cittadini nel processo di valorizzazione e cura del territorio.

Un futuro di collaborazioni e azioni condivise

Il Forum dei Parchi ha rappresentato un’occasione unica per i parchi lombardi di scambiarsi idee, strategie e buone pratiche. L’impegno di tutti i partecipanti, infatti, si allinea con iniziative internazionali come la High Ambition Coalition for Nature and People e il People’s Plan for Nature, che mirano a rafforzare l’azione per la natura e a coinvolgere le persone nella sua protezione, un vero e proprio impegno condiviso per il futuro delle aree protette e per un’armonica relazione tra natura e comunità.

Con la firma del Patto, il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea conferma l’adesione a un modello di gestione delle aree naturali capace di guardare al futuro con un approccio che combina protezione ambientale, inclusività e innovazione.