Il presepe della scuola dell’infanzia di Crenna nasce “in famiglia”

Quest'anno la rappresentazione del Natale è stata pensata come momento che coinvolga anche i genitori, invitati a ideare gli elementi insieme ai bambini, con attenzione anche all'uso di materiale di riciclo

Il presepe "fatto a casa" all'asilo di Crenna

Il presepe della scuola dell’infanzia nasce a casa, coinvolgendo bambini e genitori in un momento da vivere insieme. È l’approccio di quest’anno alla scuola dell’infanzia di Crenna, quartiere collinare di Gallarate.

«Quest’ anno abbiamo deciso di realizzare un presepe diverso da quelli tradizionali» spiegano le insegnanti della scuola.
«Abbiamo coinvolto le famiglie, invitando i genitori a passare del tempo con i propri figli realizzando un elemento del nostro presepe».

Così a ogni bambino è stato fornito un sacchetto con del materiale adatto e un foglio con l’indicazione di cosa realizzare. «Abbiamo privilegiato l’utilizzo di materiali di riciclo, ma ogni famiglia è stata comunque libera di aggiungere, nel costruire la propria opera, tutto ciò che ha ritenuto opportuno».

I genitori, all’inizio un po’ disorientati e con un po’ di “ansia da prestazione”, si sono messi in gioco e ci hanno dato dei riscontri molto positivi dell’ esperienza. Il presepe è posizionato all’ingresso della scuola e ogni giorno si aggiungono nuovi elementi, a mano a mano che ogni famiglia realizza la propria opera.

«I bambini si avvicinano curiosi, riconoscendo in mezzo agli altri il proprio lavoro, mostrandolo ai compagni e sentendosi parte di qualcosa a cui tutti hanno contribuito».

Pubblicato il 11 Dicembre 2025
