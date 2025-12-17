Il presepe nel lavatoio: a Oltrona al Lago la Natività “galleggia” sull’acqua

Un allestimento suggestivo nell’antico lavatoio di via Garoni, realizzato dagli Amici del Lavatoio con il patrocinio del Comune di Gavirate e visitabile ogni giorno a qualsiasi ora

Anche Oltrona al Lago, frazione di Gavirate, ha il suo presepe. È stato allestito nell’antico lavatoio di via Garoni, all’altezza del civico 12, in uno degli angoli più caratteristici del paese, dove storia e tradizione si incontrano.

L’iniziativa è curata dagli «Amici del Lavatoio», spronati da Roberto Ossola, con il patrocinio della Città di Gavirate. Un lavoro corale che restituisce alla comunità un luogo simbolico, impreziosito per il periodo natalizio da un presepe capace di attirare lo sguardo e invitare alla sosta.

Un presepe che nasce dalla storia del luogo

Il lavatoio è dedicato alla memoria di Edoardo Garoni e affonda le sue radici nel 1875, quando il 17 agosto di quell’anno vennero convogliate in questo punto le acque di una fonte scoperta proprio nella stessa località. Un luogo che per decenni è stato punto di incontro e di vita quotidiana per gli abitanti del paese.

Oggi, su quell’acqua, sembra quasi galleggiare il presepe: sono circa cinquanta le statue che compongono la scena della Natività, inserite in uno scenario suggestivo e unico nel suo genere.

Visitabile ogni giorno, a qualsiasi ora

Il presepe è sempre accessibile, tutti i giorni e a qualsiasi ora. Chi si fermerà a visitarlo verrà accolto da un messaggio semplice ma sentito: «Che tu possa trascorrere delle magiche feste. Buon Natale».

Un piccolo segno di comunità e tradizione che arricchisce l’atmosfera natalizia di Oltrona al Lago e invita residenti e visitatori a riscoprire un angolo carico di memoria e significato.