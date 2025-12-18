Varese News

Il Presepe Vivente torna alla Fondazione Menotti e Bassani: emozione e Natale per gli ospiti

15 Dec 2025

Nel pomeriggio di mercoledì 17 dicembre la Fondazione Menotti e Bassani di Laveno Mombello ha ospitato la terza edizione del Presepe Vivente, un appuntamento ormai atteso che ha saputo portare ancora una volta il calore e la magia del Natale agli ospiti della struttura.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Pro Loco Laveno Mombello Cerro in collaborazione con il gruppo folcloristico “Sem chi inscí cui scusaritt”, che anche quest’anno ha dato vita alla rappresentazione con grande partecipazione, passione e attenzione ai dettagli.

Per questa edizione è stata proposta una storia originale, ideata appositamente per coinvolgere il pubblico e rendere la rappresentazione ancora più intensa e significativa. Grande cura è stata riservata anche all’allestimento scenografico: costumi curati nei particolari, una capanna ricostruita con fedeltà e la presenza degli animali hanno contribuito a creare un’atmosfera autentica e suggestiva, capace di trasmettere emozione e raccoglimento.

Il Presepe Vivente si conferma così un momento di forte valore umano e culturale, capace di unire tradizione, cultura popolare e attenzione al territorio, regalando agli ospiti della Fondazione un pomeriggio di gioia, condivisione e vicinanza.

«È stata un’emozione incredibile – ha commentato Marino Marella, presidente della Pro Loco Laveno Mombello Cerro – vedere i nostri nonni pieni di gioia ci ha riempito il cuore. Un grande ringraziamento va a tutti i volontari per il loro prezioso impegno».

La Pro Loco Laveno Mombello Cerro ha infine voluto ringraziare la Fondazione Menotti e Bassani per l’accoglienza e la disponibilità, il gruppo folcloristico “Sem chi inscí cui scusaritt” per la passione dimostrata e tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

Pubblicato il 18 Dicembre 2025
