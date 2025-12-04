Il presidente della Lombardia Fontana a La Provvidenza di Busto Arsizio: “Punto di riferimento per il territorio”

Tappa all’Istituto La Provvidenza di Busto Arsizio per il presidente della Lombardia Attilio Fontana. Giovedì 4 dicembre il governatore regionale ha fatto visita alla struttura di via San Giovanni Bosco, confrontandosi con il personale e girando per i reparti di una realtà che ospita 385 anziani nella sola RSA, ai quali si aggiungono i 15 posti letto della casa albergo, le 30 presenze quotidiane del centro diurno integrato, le sei persone della RSA aperta semiresidenziale, gli oltre 700 utenti solo nel 2025 della RSA aperta domiciliare e gli otto posti letto dell’hospice, che da gennaio a novembre di quest’anno hanno permesso di assistere oltre 170 persone.

«La presenza del presidente Fontana rappresenta per noi un segno di attenzione e di valore istituzionale verso il lavoro che ogni giorno svolgiamo al servizio delle persone fragili e delle loro famiglie – ha sottolineato durante la visita il presidente dell’Istituto La Provvidenza Luigi Chierichetti, insieme al direttore Luca Trama -. È un’occasione preziosa per mostrare da vicino la nostra storia, i nostri servizi ed il percorso di sviluppo che stiamo portando avanti. La Provvidenza è una realtà con 146 anni di storia profondamente radicata nel territorio bustese. Nel tempo abbiamo consolidato una missione basata su cura, assistenza, innovazione e comunità. La nostra modalità operativa è rappresentata dal nostro motto: persone al servizio di persone. Oggi l’istituto offre assistenza a oltre 1600 persone e altrettante famiglie nei diversi servizi offerti, dalla storica RSA al più recente e consolidato servizio territoriale, all’hospice, alla casa albergo ed alle iniziative realizzate sul territorio nell’ambito del progetto “Fili urbani”. Il ventaglio di offerta che la nostra città copre permette di rispondere alle esigenze specifiche della nostra comunità e del territorio».

«Qui lavorano persone eccezionali – ha aggiunto il sindaco Emanuele Antonelli -: in una struttura come questa servono tantissima professionalità e tanto cuore e loro li hanno entrambi. Per Busto Arsizio e per Regione Lombardia questa è un’eccellenza e la presenza del presidente Fontana è un segnale molto importante. Il personale ha tantissime idee e con la presenza del presidente sicuramente le porterà avanti con sempre più forza e sempre più convinzione». «La Provvidenza – gli ha fatto eco Emanuele Antonelli, presidente della IX Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia di Regione Lombardia – è davvero un pilastro non solo per l’erogazione socio-sanitaria ma per tutto il territorio della Provincia di Varese e della Lombardia».

La visita all’Istituto La Provvidenza è stata l’occasione per Fontana per una riflessione sul futuro delle RSA. «Mai come in questa fase storica della nostra società, realtà simili all’Istituto La Provvidenza sono estremamente importanti – ha ribadito il governatore lombardo -. Non ci sono dubbi in questi ultimi 50 anni sia cambiato il mondo: la legge sanitaria andava bene 50 anni fa, ma adesso deve essere rivista perché sono cambiate le condizioni sociali della nostra realtà. Ci sono tante persone anziane, ci sono tanti malati cronici e ci sono sempre meno famiglie. La Lombardia è la regione che ha più assistenza di questo genere in Italia, perché abbiamo sempre avuto nel nostro DNA lo spirito di essere disponibili ad assistere chi ha bisogno e generosi nei confronti di chi non può cavarsela da solo. Essendo cambiato il mondo, anche l’impostazione di strutture come questa va rivista: La Provvidenza è sulla strada giusta, bisogna diversificare perché altrimenti c’è il rischio di non riuscire a garantire la sostenibilità economica, e affiancare alla RSA una serie di servizi che anche economicamente possano conservare quello che la RSA non è più in grado di dare. La Provvidenza è un punto di riferimento per il territorio e dovrà diventarlo ancora di più».