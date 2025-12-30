Il Rally dei Laghi 2026 parte da Luino, l’appuntamento è per il 28 febbraio e 1° marzo

Il calendario sportivo 2026 è pressocché fatto e gli appassionati di motori hanno già potuto evidenziare il fine settimana del 28 febbraio e 1 marzo, giorni nei quali si svolgerà il Rally Internazionale dei Laghi.

Giunta alla 34esima edizione, la competizione promossa dell’asd Rally dei Laghi sarà come al solito uno dei primi eventi dell’anno portando con sé novità e aspettative di una stagione che proprio da Varese entrerà nel vivo.

«Mancano ormai meno di due mesi alla nostra gara – dice Andrea Sabella, a capo del gruppo organizzatore – Gara che nel 2026 si svilupperà sulle basi dell’ultima edizione: compatta nel percorso ma con un’attenzione particolare alle location. Grazie al proficuo lavoro con Aci Varese, ai comuni del territorio e agli altri enti locali, la valorizzazione delle nostre zone è diventata un punto fermo per la promozione del Rally dei Laghi».

Si partirà dal lungolago di Luino nel pomeriggio di sabato 28 febbraio mentre la conclusione si terrà il giorno seguente, all’interno della cornice dei Giardini Estensi, in centro a Varese. Nel mezzo sette prove speciali e circa 70 chilometri cronometrati.

La gara sarà nuovamente valida per la Coppa Rally di Zona 3 che racchiude tutti i rally lombardi utili per ottenere punti ai fini della Coppa Italia, finale che nel 2026 avrà come location il Rally Coppa Città di Lucca.