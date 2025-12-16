Il Rotary Club Varese Ceresio celebra il trentesimo compleanno con una serata di progetti e riconoscimenti
Festeggiato al Palace Hotel di Varese, il trentesimo anniversario del club con l'ingresso di nuovi soci, il bilancio dei progetti e il conferimento di importanti riconoscimenti
Il Rotary Club Varese Ceresio ha celebrato il suo trentesimo anniversario con una serata speciale al Palace Hotel di Varese, nella storica sala Kursaal. L’evento ha visto la partecipazione dei soci, tra cui quelli che hanno dato vita all’associazione il 15 dicembre 1975, e degli attuali membri, con il presidente Carlo Giani a fare gli onori di casa.
La serata è stata un’occasione per fare un bilancio delle numerose iniziative portate avanti dal club in questi trent’anni, tutte improntate ai principi dello spirito rotariano. Tra i progetti recenti, il Rotary Club ha ricordato la consueta gara di golf, che quest’anno ha visto il suo ricavato destinato all’iniziativa benefica PizzAut, il progetto Telemedicina realizzato presso l’Istituto Cavalier Francesco Menotti di Cadegliano Viconago, e il programma Mi fido di te presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio. Non sono mancati anche i progetti educativi, come il Rowing Camp e il corso di inglese per i bambini delle scuole materne, oltre al progetto Scambio Giovani che promuove l’incontro tra ragazzi di culture diverse.
Un momento importante della serata è stato l’ingresso di nuovi soci, con il tradizionale rito della “spillatura” che ha visto Barbara Chelazzi, Claudia Brentegani ed Edoardo Baletti diventare ufficialmente membri del Rotary Club Varese Ceresio.
La serata si è conclusa con il conferimento di due importanti riconoscimenti: il Premio Professionalità Rotary Club Varese Ceresio è stato assegnato a Maria Carmela Sferlazza, mentre la Paul Harris Fellow, la più alta onorificenza rotariana, è stata conferita a Sergio Gianoli per il suo impegno e dedizione nei valori rotariani.
