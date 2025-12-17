“Il rumore del Mare” racconta l’importanza dell’amore di fronte all’Alzheimer a Varese
Un cortometraggio delicato che sottolinea l'importanza dei piccoli momenti in una quotidianità scandita dalla malattia. «Il tempo è la cosa più preziosa che possiamo donare agli altri»
Una nipote, suo nonno, il mare e un amore che resiste anche di fronte alla malattia. È la storia che ha emozionato il pubblico del Miv di Varese martedì 16 dicembre in occasione della prima proiezione di Il rumore del mare: il nuovo cortometraggio girato dal regista varesino Alessandro Piga.
La pellicola approccia l’argomento dell’Alzheimer con discrezione, raccontando il punto di vista delle persone che vivono accanto a coloro che sono affetti dalla malattia. «Un tema molto delicato – ha commentato il regista – di cui si parla ancora troppo poco».
L’idea alla base di Il rumore del mare è nata da Piga, ma la realizzazione del documentario è stata un banco di prova impegnativo per tutta la troupe: un’esperienza capace di toccare corde profonde. È stato così in particolare per Beatrice Pivetta, attrice protagonista che interpreta la nipote Emma. «Questo cortometraggio – ha spiegato Pivetta – mi ha permesso di portare in scena una parte di quello che ho vissuto con mio nonno. Il film tratta una tematica importante, che spero di essere riuscita a trasmettere con cura e delicatezza. Il tempo è importante, e proprio il tempo è ciò di più prezioso che possiamo donare agli altri».
Tanta emozione anche per Luciano Lunghi, attore al suo esordio nel ruolo da protagonista, che ha indossato i panni del nonno. «Un’esperienza unica – ha commentato Lunghi – a partire dai luoghi bellissimi dove abbiamo girato alla troupe, che ha fatto sentire tutti a proprio agio. E poi c’è la macchina da presa, questo “occhio magico” che ti guarda dentro e rivela cose che nemmeno sapevi di avere».
Alla prima di Il rumore del mare ha partecipato anche Maria Luisa Delovici, presidente dell’associazione Varese Alzheimer, che ha sottolineato il valore dell’arte e dell’affettività nel ridurre i sintomi della malattia. «Non esiste – ha spiegato Delovici – una cura per il deterioramento della memoria provocato dall’Alzheimer. La memoria emotiva, quella che sviluppiamo già dalla nascita e conserviamo per tutta la vita, riesce però a resistere anche alla malattia. Arte, musica e tutto ciò che stimola questo tipo di memoria è molto utile per conservare le capacità mnemoniche residue».
