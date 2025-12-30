Il sindaco di Biandronno replica all’opposizione: “Gettano fumo negli occhi ai cittadini”

Il sindaco di Biandronno non ci sta. Davanti all’ennesima critica dei consiglieri di opposizione riguardo alle scelte su Villa Borghi, Massimo Porotti replica ricordando alcuni dettagli rilevanti: « Abbiamo dato loro la possibilità di realizzare i presepi ma hanno rifiutato. Avevamo indicato le scuderie e il portico ma hanno preferito proseguire nel loro atteggiamento polemico».

Anche sul valore del circolo culturale che Parola cita, Porotti nutre qualche dubbio: «Non c’è più traccia. Sono riusciti a disgregarsi da soli a furia di raccontare frottole…Persino le cifre che dichiarano sono totalmente inventate semplicemente per gettare fumo negli occhi ai cittadini».

Anche il vicesindaco Giulio Tabacchi interviene con alcune situazioni: «Nell’incontro che ho avuto con l’associazione nel mese di ottobre, riguardo il rinnovo della convenzione con il circolo culturale, alla specifica domanda da parte di alcuni componenti, “cosa possiamo fare ancora in villa?” la risposta comune, mia e del sindaco e di chi era presente, è stata “assolutamente sì, potete fare tutto quello che avete fatto fino ad oggi”.

Abbiamo proposto alcune soluzioni alternative alla location tradizionale per i presepi come le scuderie, o il portico di Villa Borghese o la sala Fallaci sottostante. Ma la loro risposta è stata negativa. Ci tengo quindi a precisare che non c’è stata assolutamente volontà da parte loro a far nulla. Inoltre, abbiamo chiesto che fosse messa agli atti la lettera che ha letto il consiglio comunale, ma il consigliere si è rifiutato di farlo».

Il vicesindaco infine sottolinea il grande entusiasmo riscontrato in paese in occasione dell’apertura della mostra dedicata al maestro Pedretti: «Abbiamo chiesto all’intero paese di supportare l’amministrazione all’apertura della villa durante la Mostra del Bianco Lombardo del maestro Pedretti. La risposta positiva è stata data da tutte le associazioni, tranne dal circolo culturale che ci comunicava in un’email, di aver sospeso le proprie attività in attesa di convocare a gennaio l’assemblea dei soci alla quale spetta l’elezione del nuovo direttivo e ogni valutazione su come proseguire l’attività. Da parte loro, quindi, non c’è stata alcuna disponibilità a sostenere l’amministrazione in questa importante iniziativa».

Il clima politico resta dunque rovente e il confronto acceso.