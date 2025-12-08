Il Varese si propone per la gestione del Centro Sportivo di Viggiù

L’impianto sportivo comunale “Giulio Bizzozero” potrebbe cambiare gestione e colorarsi di biancorosso. Sull’albo pretorio del comune sono infatti stati pubblicati i documenti della manifestazione di interesse della Varese Football Community – costola del Varese Football Club –, presentata con una comunicazione protocollata il 21 novembre scorso firmata da Antonio Rosati. (LEGGI QUI). In attesa dei prossimi passi sulla possibilità di riqualificazione dello stadio “Franco Ossola” – con il Comune di Varese che dovrebbe fare una mossa da mesi -, l’attenzione della società biancorossa si focalizza su un altro impianto sportivo, oltre al Centro delle Bustecche, che negli ultimi anni è stato sistemato e rivoluzionato diventando il cuore dell’attività del club.

La proposta arriva in un momento delicato per l’impianto, che secondo il Comune risulta oggi “solo parzialmente utilizzabile” e caratterizzato da “significative criticità” legate alla fruibilità, alla manutenzione e alla distribuzione degli spazi. Sono state diverse le società che negli ultimi anni si sono avvicendate alla gestione dell’impianto sportivo, ma nessuna è riuscita a sfruttarne l’enorme potenziale. Nel centro sportivo, infatti, ci sono un campo a 11 in erba, due campi a 5 in sintetico – uno al coperto -, un campo a 7 in sintetico, oltre a un ristorante, un edificio con uffici e spogliatoi e un altro più piccolo con spogliatoi secondari, oltre alla pista per le macchinine telecomandate.

La storia tra il Varese e il centro sportivo viggiutese è lunga e intrecciata, dai bei ricordi legati al passato e ai ritiri estivi fino a quelli meno positivi come quando nel 2019 l’allora Varese Calcio dovette andare in esilio dopo l’addio forzato al “Franco Ossola”. Di quel periodo buio rimane tristemente indimenticabile la sfida contro il Legnano segnata dagli “scavi” improvvisati a colpi di badile per riportare all’altezza giusta le porte da gioco (LEGGI QUI)

La manifestazione di interesse

Con una nota pervenuta agli uffici comunali di Viggiù, Varese Football Community ha chiesto di poter ottenere l’affidamento diretto del centro sportivo (ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 38/2021) e si è impegnata a presentare entro il 10 dicembre 2025 a presentare un progetto preliminare di riqualificazione e ammodernamento, comprensivo di piano economico-finanziario e piano di gestione futura della struttura (LEGGI QUI). Il Comune ha accolto con favore la disponibilità a investire sul “Bizzozero”, dichiarandosi interessato a valutare la proposta una volta ricevuta la documentazione.

La situazione attuale della concessione

L’impianto è oggi affidato ad ASD Viggiù Calcio 1920 e SAT 2010 ASD, in virtù di un contratto stipulato nel 2016 e già prorogato due volte: prima fino al 30 novembre 2025 e ora – con la nuova determinazione firmata dal responsabile del settore Lavori Pubblici, Alessandro Donadini – fino al 30 maggio 2026, mantenendo invariate le condizioni economiche e gestionali. La proroga si è resa necessaria per garantire la continuità del servizio sportivo mentre il Comune avvia l’istruttoria legata alla possibile nuova gestione.

Un percorso che richiederà alcuni mesi

La normativa richiamata (D.lgs. 38/2021) non prevede tempistiche rigide per la conclusione del procedimento di affidamento diretto. L’Amministrazione stima però che, vista la complessità delle valutazioni da effettuare, saranno necessari circa sei mesi per completare l’analisi della proposta e decidere se procedere con il nuovo gestore. Nel frattempo, l’attuale concessionario continuerà a gestire l’impianto senza costi aggiuntivi per il Comune.

Verso una possibile riqualificazione

L’interesse di un nuovo soggetto esterno rappresenta un’opportunità rilevante per Viggiù, che già a maggio 2025 — attraverso un indirizzo di Giunta — aveva espresso la volontà di valutare progetti capaci di riqualificare, rifunzionalizzare o ammodernare la struttura sportiva comunale. Ora la palla passa a Varese Football Community, chiamata a presentare il progetto entro il 10 dicembre, e all’Amministrazione, che avvierà una valutazione dettagliata.