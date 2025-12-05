Imagerie, teatrini e sortilegi in mostra a Villa Fumagalli e per le strade di Laveno Mombello

Imagerie, teatrini e sortilegi è la nuova mostra che sarà inaugurata venerdì 5 dicembre alle ore 17 in Villa Fumagalli e legata a doppio filo a una speciale Caccia al tesoro di Laveno Mombello.

Si tratta infatti di una mostra diffusa – a cura di associazione Amaltheatro in partenariato con il Comune di Laveno Mombello – ospitata solo in parte nelle sale della Villa. Teatrini e marionette giocattolo antichi dell’ Istituto dei beni marionettistici e delle arti popolari di Grugliasco hanno colonizzato la città.

Durante l’inaugurazione della mostra ai partecipanti sarà consegnata una Mappa del tesoro per cercare i 15 teatrini sparsi per Laveno Mombello. Piccoli tesori da fotografare per poi consegnare gli scatti in Villa dal 20 al 23 dicembre – giorno dell’evento di chiusura della mostra – per ricevere in cambio un regalo speciale.

Imagerie, teatrini e sortilegi

L’esposizione Imagerie, teatrini e sortilegi, con teatrini antichi dell”800 e del ‘900 curata dall’ Istituto dei beni marionettistici e delle arti popolari di Grugliasco (TO), è solo in parte accolta in Villa Fumagalli – in via Labiena 87, a Laveno. Si tratta infatti di una mostra diffusa per i negozi della città che aderiscono all’iniziativa.

La mostra diventa così un gioco, una Caccia al tesoro, anzi, una Caccia ai tesori: I teatrini di carta sparsi per Laveno Mombello nei weekend a partire da venerdì 5 dicembre, giorno dell’inaugurazione, a partire dalle ore 17.

Durante l’evento sarà possibile ritirare la mappa per andare alla scoperta dei Teatrini di carta in città e fotografarli tutti.

Il progetto CerAmica

La mostra diffusa Imagerie, teatrini e sortilegi è parte del Programma CerAmica, nato dall’incontro tra arte dei burattini e arte della ceramica per proporre attività creative, ricreative e culturali a bambini e famiglie.

L’idea nasce dall’associazione Amaltheatro in partenariato con il Comune di Laveno Mombello con la collaborazione del Midec, il Museo internazionale del Design ceramico sul lungolago Perabò.

