Immacolata a Varese: la corona in cima al Bernascone con i dei Vigili del Fuoco
Un’autopiattaforma e una squadra SAF per la manovra in quota, con la collaborazione dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e la presenza delle autorità civili e religiose
Anche quest’anno si è rinnovata la tradizione che lega i Vigili del Fuoco alla celebrazione dell’Immacolata Concezione a Varese. Nella mattinata dell’8 dicembre, dopo la benedizione della corona dei fiori al termine del rito religioso presso la Basilica di San Vittore, una squadra specializzata SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese ha proceduto alla sostituzione della corona floreale posta sulla sommità del campanile del Bernascone.
L’intervento, che unisce spiritualità, simbolo e perizia tecnica, è stato eseguito in sicurezza grazie al lavoro coordinato tra i vigili del fuoco in servizio e il personale in quiescenza dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, che da anni collabora nelle attività tradizionali e cerimoniali.
L’operazione ha previsto l’impiego di un automezzo tridimensionale dotato di piattaforma aerea e di un mezzo specializzato del settore SAF, da cui è stata predisposta la manovra necessaria a raggiungere la statua dell’Immacolata, posta in cima al campanile.
Presente il Comandante dei Vigili del Fuoco, Dirigente Superiore Ciro Bolognese, il Prefetto Salvatore Rosario Pasquariello e il sindaco Sindaco Davide Galimberti.
