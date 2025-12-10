“In casa ti aiuto io” ma deruba l’anziano di Luino insieme ad un complice: la polizia risolve il caso
Gli agenti della Giudiziaria hanno identificato e denunciato una donna e un giovane uomo ritenuti responsabili del furto e della ricettazione di quattro gioielli in oro sottratti a un anziano. La refurtiva è stata recuperata
La gentilezza era il mezzo. L’oro dell’anziano il vero obiettivo. Ma qualcosa è andato storto e la polizia li ha scoperti, denunciandoli.
La polizia di Stato di Luino ha denunciato in stato di libertà una donna e un uomo, ritenuti responsabili del furto e della ricettazione di alcuni gioielli in oro appartenenti a un anziano residente in città.
A metà novembre, la vittima si era recata all’ufficio denunce del settore polizia di Frontiera di Luino segnalando il furto di quattro monili in oro di grande valore affettivo, tra cui la fede nuziale, custoditi nella propria abitazione. Non essendoci segni di effrazione, l’anziano aveva indicato i suoi sospetti verso una donna italiana della zona che lo aiutava nelle faccende domestiche.
Le prime indagini, condotte dagli agenti dell’Ufficio IV di Polizia Giudiziaria, hanno confermato tramite le immagini di videosorveglianza che la donna era presente nel palazzo il giorno del furto. Ulteriori accertamenti presso gli esercizi di compravendita di oro del circondario hanno poi permesso di verificare che, nella stessa giornata, la sospettata e un suo complice — un ventenne di Luino — avevano venduto oggetti compatibili con quelli rubati.
Gli agenti hanno recuperato e sequestrato l’intera refurtiva, ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria per la successiva restituzione al legittimo proprietario.
I due sono stati denunciati per ricettazione, mentre la donna dovrà rispondere anche del reato di furto in abitazione aggravato dall’abuso di relazioni domestiche.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.