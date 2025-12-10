Varese News

“In casa ti aiuto io” ma deruba l’anziano di Luino insieme ad un complice: la polizia risolve il caso

Gli agenti della Giudiziaria hanno identificato e denunciato una donna e un giovane uomo ritenuti responsabili del furto e della ricettazione di quattro gioielli in oro sottratti a un anziano. La refurtiva è stata recuperata

La gentilezza era il mezzo. L’oro dell’anziano il vero obiettivo. Ma qualcosa è andato storto e la polizia li ha scoperti, denunciandoli.

La polizia di Stato di Luino ha denunciato in stato di libertà una donna e un uomo, ritenuti responsabili del furto e della ricettazione di alcuni gioielli in oro appartenenti a un anziano residente in città.

A metà novembre, la vittima si era recata all’ufficio denunce del settore polizia di Frontiera di Luino segnalando il furto di quattro monili in oro di grande valore affettivo, tra cui la fede nuziale, custoditi nella propria abitazione. Non essendoci segni di effrazione, l’anziano aveva indicato i suoi sospetti verso una donna italiana della zona che lo aiutava nelle faccende domestiche.

Le prime indagini, condotte dagli agenti dell’Ufficio IV di Polizia Giudiziaria, hanno confermato tramite le immagini di videosorveglianza che la donna era presente nel palazzo il giorno del furto. Ulteriori accertamenti presso gli esercizi di compravendita di oro del circondario hanno poi permesso di verificare che, nella stessa giornata, la sospettata e un suo complice — un ventenne di Luino — avevano venduto oggetti compatibili con quelli rubati.

Gli agenti hanno recuperato e sequestrato l’intera refurtiva, ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria per la successiva restituzione al legittimo proprietario.

I due sono stati denunciati per ricettazione, mentre la donna dovrà rispondere anche del reato di furto in abitazione aggravato dall’abuso di relazioni domestiche.

10 Dicembre 2025
