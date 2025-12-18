In Frecciarossa da Malpensa a Venezia. Soldi su Masnago. La truffa dei lingotti
Le notizie del 18 dicembre in 8 minuti
Le notizie da Varesenews del 18 dicembre ci raccontano di treni speciali per le Olimpiadi, di una giustizia civile sempre più bloccata, di aree da riqualificare e di un aumento di capitale per la Pallacanestro Varese.
