In Frecciarossa da Malpensa a Venezia. Soldi su Masnago. La truffa dei lingotti

Le notizie del 18 dicembre in 8 minuti

Le notizie da Varesenews del 18 dicembre ci raccontano di treni speciali per le Olimpiadi, di una giustizia civile sempre più bloccata, di aree da riqualificare e di un aumento di capitale per la Pallacanestro Varese.

18 Dicembre 2025
