In lutto la Croce Rossa del Medio Verbano per la morte del giovane medico Enrico Ferri
Era specializzando della scuola di chirurgia dell'Insubria e lavorava anche all'ospedale di Varese.Grande il cordoglio per la scomparsa di un medico stimato e ben voluto da tutti
«È con immensa tristezza che informiamo della prematura scomparsa di Enrico Ferri, medico del nostro Centro di Accoglienza Straordinaria ed ex Volontario del Comitato».
La Croce Rossa del Medio Verbano saluta così il medico Enrico Ferri prematuramente scomparso.
Trentadue anni era specializzando nella scuola di chirurgia dell’Università del’Insubria. È stato ritrovato senza vita nella sua abitazione per cause che andranno chiarite.
Sotto shock la comunità della Croce Rossa ma anche della chirurgia di Varese dove il giovane medico lavorava.
Enrico Ferri si era sempre distinto per le sue doti umane e professionali:
« Nel suo operato quotidiano ha incarnato pienamente i Sette Principi Fondamentali della Croce Rossa: l’Umanità nel prendersi cura di ogni persona con rispetto e sensibilità, l’Imparzialità e la Neutralità nel suo agire professionale, l’Indipendenza e il Volontariato come valori guida del suo impegno, l’Unità e l’Universalità nel modo in cui ha saputo collaborare e mettere al centro il bene comune.
La sua dedizione, la sua professionalità e la sua umanità resteranno un esempio prezioso per tutto il nostro Comitato e per le persone che ha assistito con cura e competenza. Le nostre più sincere e sentite condoglianze giungano alla famiglia Ferri ,ai colleghi e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.
Ci uniamo al loro dolore, custodendo con gratitudine il ricordo di quanto ha donato alla nostra comunità.
Ciao Enrico!».
