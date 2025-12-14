Inaugurata alla Fondazione Marcello Morandini l’esposizione “0,0,0: from Malevich to Digital Black”

Per celebrare il 110° anniversario dalla storica esposizione “0,10” tenutasi a Pietrogrado nel 1915, la Fondazione Marcello Morandini di Varese ospita una mostra temporanea dal titolo “0,0,0: from Malevich to Digital Black – The Anniversary Portfolio”, a cura di Timo Niemeyer.

Quello del 1915 fu un punto di svolta nella storia dell’arte moderna e “0,0,0” ne porta l’eredità nell’era digitale: “Kazimir Malevich presentò il suo “Quadrato Nero”, la “Forma Zero” che rappresentò la rottura radicale con l’arte figurativa e la visione suprematista della riduzione all’essenza elementare – ha affermato Niemeyer – Il titolo “0,0,0” getta un ponte da quel momento storico al nostro presente, dove tutto è digitale”.

Per dare vita al portfolio Timo Niemeyer ha intrapreso un lungo viaggio con sua moglie e sua figlia per visitare personalmente gli artisti coinvolti nella realizzazione di questa esposizione speciale.

In qualità di editore e storico dell’arte, l’obiettivo di Timo Niemeyer è stato quello di illustrare la diffusione transculturale e la duratura forza innovativa di questa forma d’arte, come ha spiegato Maria Teresa Morandini: “Il portfolio raccoglie trenta posizioni di artisti non-oggettivi provenienti da tutto il mondo, è un dialogo visivo che abbraccia quattro continenti”. I trenta artisti, tra cui Marcello Morandini, esplorano espressioni astratte, tra forme minimali e complesse strutture digitali.

Presente all’inaugurazione, tenutasi nella serata di oggi, domenica 14 dicembre, anche l’artista Emanuela Fiorelli, che ha dato un contributo significativo alla realizzazione di “0,0,0”.

La mostra sarà visitabile fino al 25 gennaio 2026 nelle giornate di giovedì dalle 15 alle 18 e dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.