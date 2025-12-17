Inaugurazione della nuova Sala Ragazzi alla Biblioteca di Viggiù

Il 20 dicembre 2025, alle ore 14.30, si terrà l’inaugurazione della Nuova Sala Ragazzi presso la Biblioteca di Viale Varese 4, un evento pensato per i più giovani e le loro famiglie. La sala, dedicata ai bambini e ragazzi, porta il nome di Miscel Stefenel, un insegnante e amministratore molto amato e rispettato dalla comunità locale.

Un momento per ricordare e sorridere

L’inaugurazione sarà un’occasione per rendere omaggio a Miscel Stefenel, una figura importante per la città, e per trascorrere insieme un momento di festa e di condivisione. L’invito è aperto a tutti, grandi e piccini, per passare una giornata speciale tra libri e sorrisi.

Programma dell’evento:

14.30 – Cerimonia di inaugurazione della nuova sala.

15.30 – 17.30 – Laboratori gratuiti per bambini dai 3 ai 10 anni, con attività creative e divertenti.

Inoltre, ci sarà uno spettacolo speciale: “Chi ha rapito Babbo Natale?” organizzato da ArcheoBox, un’ottima occasione per i bambini di divertirsi con una storia avvincente.

Merenda per tutti i partecipanti a cura dell’associazione Diamoci una mano.