Inaugurazione della nuova Sala Ragazzi alla Biblioteca di Viggiù

Il 20 dicembre alle ore 14.30, la cerimonia alla Biblioteca di Viale Varese 4, un evento pensato per i più giovani e le loro famiglie

Viggiù - La biblioteca comunale e il parco del Museo Butti

Il 20 dicembre 2025, alle ore 14.30, si terrà l’inaugurazione della Nuova Sala Ragazzi presso la Biblioteca di Viale Varese 4, un evento pensato per i più giovani e le loro famiglie. La sala, dedicata ai bambini e ragazzi, porta il nome di Miscel Stefenel, un insegnante e amministratore molto amato e rispettato dalla comunità locale.

Un momento per ricordare e sorridere

L’inaugurazione sarà un’occasione per rendere omaggio a Miscel Stefenel, una figura importante per la città, e per trascorrere insieme un momento di festa e di condivisione. L’invito è aperto a tutti, grandi e piccini, per passare una giornata speciale tra libri e sorrisi.

Programma dell’evento:

  • 14.30 – Cerimonia di inaugurazione della nuova sala.
  • 15.30 – 17.30 – Laboratori gratuiti per bambini dai 3 ai 10 anni, con attività creative e divertenti.
  • Inoltre, ci sarà uno spettacolo speciale: “Chi ha rapito Babbo Natale?” organizzato da ArcheoBox, un’ottima occasione per i bambini di divertirsi con una storia avvincente.

Merenda per tutti i partecipanti a cura dell’associazione Diamoci una mano.

Pubblicato il 17 Dicembre 2025
