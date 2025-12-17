Inaugurazione della nuova Sala Ragazzi alla Biblioteca di Viggiù
Il 20 dicembre alle ore 14.30, la cerimonia alla Biblioteca di Viale Varese 4, un evento pensato per i più giovani e le loro famiglie
Il 20 dicembre 2025, alle ore 14.30, si terrà l’inaugurazione della Nuova Sala Ragazzi presso la Biblioteca di Viale Varese 4, un evento pensato per i più giovani e le loro famiglie. La sala, dedicata ai bambini e ragazzi, porta il nome di Miscel Stefenel, un insegnante e amministratore molto amato e rispettato dalla comunità locale.
Un momento per ricordare e sorridere
L’inaugurazione sarà un’occasione per rendere omaggio a Miscel Stefenel, una figura importante per la città, e per trascorrere insieme un momento di festa e di condivisione. L’invito è aperto a tutti, grandi e piccini, per passare una giornata speciale tra libri e sorrisi.
Programma dell’evento:
- 14.30 – Cerimonia di inaugurazione della nuova sala.
- 15.30 – 17.30 – Laboratori gratuiti per bambini dai 3 ai 10 anni, con attività creative e divertenti.
- Inoltre, ci sarà uno spettacolo speciale: “Chi ha rapito Babbo Natale?” organizzato da ArcheoBox, un’ottima occasione per i bambini di divertirsi con una storia avvincente.
Merenda per tutti i partecipanti a cura dell’associazione Diamoci una mano.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.