“InCanto di Natale” incanta i bambini della scuola Manzoni di Morosolo

Un pupazzo di neve, la magia del Natale e un teatro pieno di bambini incantati: è così che la scuola primaria “A. Manzoni” di Morosolo ha dato ufficialmente il via alle sue celebrazioni natalizie nella mattinata di giovedì 12 dicembre 2025.

La magia del teatro per aprire il Natale

Lo spettacolo, dal titolo “InCanto di Natale”, è stato portato in scena dalla compagnia Teatro del Sole, che ha saputo conquistare il giovane pubblico con una rappresentazione delicata e poetica.

Al centro della scena, Snowman, il tenero pupazzo di neve ispirato al celebre libro a strisce di Jacques Duquennoy, protagonista di un’avventura che unisce sogno, emozione e immaginazione.

Un messaggio che arriva dritto al cuore

Tra risate, silenzi attenti e applausi sinceri, è arrivato forte e chiaro il messaggio dello spettacolo: credere nella magia del Natale e nel potere della fantasia. Un tema che ha toccato grandi e piccoli, regalando a tutti un momento sospeso tra poesia e meraviglia.

Il ruolo fondamentale dell’Associazione Genitori

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno dell’Associazione Genitori, sempre attiva nell’affiancare il corpo docenti con proposte che arricchiscono l’offerta formativa della scuola. Un contributo prezioso che, anche in questa occasione, ha fatto la differenza, permettendo ai bambini di vivere un’esperienza speciale.