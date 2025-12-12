Varese News

Varese Laghi

“InCanto di Natale” incanta i bambini della scuola Manzoni di Morosolo

Lo spettacolo è stato portato in scena dalla compagnia Teatro del Sole. Al centro della scena, Snowman, il tenero pupazzo di neve ispirato al celebre libro a strisce di Jacques Duquennoy

“InCanto di Natale” incanta i bambini della scuola Manzoni di Morosolo

Un pupazzo di neve, la magia del Natale e un teatro pieno di bambini incantati: è così che la scuola primaria “A. Manzoni” di Morosolo ha dato ufficialmente il via alle sue celebrazioni natalizie nella mattinata di giovedì 12 dicembre 2025.

Galleria fotografica

“InCanto di Natale” incanta i bambini della scuola Manzoni di Morosolo 4 di 10
“InCanto di Natale” incanta i bambini della scuola Manzoni di Morosolo
“InCanto di Natale” incanta i bambini della scuola Manzoni di Morosolo
“InCanto di Natale” incanta i bambini della scuola Manzoni di Morosolo
“InCanto di Natale” incanta i bambini della scuola Manzoni di Morosolo

La magia del teatro per aprire il Natale

Lo spettacolo, dal titolo “InCanto di Natale”, è stato portato in scena dalla compagnia Teatro del Sole, che ha saputo conquistare il giovane pubblico con una rappresentazione delicata e poetica.

Al centro della scena, Snowman, il tenero pupazzo di neve ispirato al celebre libro a strisce di Jacques Duquennoy, protagonista di un’avventura che unisce sogno, emozione e immaginazione.

Un messaggio che arriva dritto al cuore

Tra risate, silenzi attenti e applausi sinceri, è arrivato forte e chiaro il messaggio dello spettacolo: credere nella magia del Natale e nel potere della fantasia. Un tema che ha toccato grandi e piccoli, regalando a tutti un momento sospeso tra poesia e meraviglia.

Il ruolo fondamentale dell’Associazione Genitori

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno dell’Associazione Genitori, sempre attiva nell’affiancare il corpo docenti con proposte che arricchiscono l’offerta formativa della scuola. Un contributo prezioso che, anche in questa occasione, ha fatto la differenza, permettendo ai bambini di vivere un’esperienza speciale.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Dicembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

“InCanto di Natale” incanta i bambini della scuola Manzoni di Morosolo 4 di 10
“InCanto di Natale” incanta i bambini della scuola Manzoni di Morosolo
“InCanto di Natale” incanta i bambini della scuola Manzoni di Morosolo
“InCanto di Natale” incanta i bambini della scuola Manzoni di Morosolo
“InCanto di Natale” incanta i bambini della scuola Manzoni di Morosolo

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.