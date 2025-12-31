Incendio in centro a Daverio, vigili del fuoco in azione in piazza San Carlo
Momenti di apprensione nel centro di Daverio, nella prima mattina del 31 dicembre, dove un incendio ha interessato il tetto di un edificio nella zona di piazza San Carlo. La viabilità è stata temporaneamente interdetta per consentire le operazioni di spegnimento.
L’allarme è scattato grazie alla prontezza di un cittadino che, accortosi della situazione, ha immediatamente segnalato l’emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme ed evitare che l’incendio si propagasse.
«Grazie ai nostri vigili del fuoco prontamente intervenuti a seguito di una immediata segnalazione di un nostro concittadino» ha commentato il sindaco Marco Colombo in un messaggio diffuso alla cittadinanza per informare della situazione e raccomandare attenzione nella zona interessata.
Al momento non si hanno notizie di feriti. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.
