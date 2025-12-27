Incendio nella notte in via Correnti a Varese, distrutte quattro auto

Un incendio è scoppiato nella notte in via Correnti a Varese, dove quattro auto sono andate completamente distrutte. L’allarme è scattato poco prima delle 3 di sabato 27 dicembre, dopo alcune segnalazioni arrivate da residenti della zona.

Il rogo si è sviluppato all’interno dell’area di una ditta dismessa da tempo, dove erano parcheggiati i veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Varese con un’autopompa e un’autobotte. Le squadre hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio potesse propagarsi ulteriormente.

Non si segnalano persone ferite. Le cause del rogo sono attualmente in fase di accertamento e saranno oggetto di ulteriori verifiche da parte delle autorità competenti.