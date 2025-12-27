Incidente all’alba sull’A8: auto si ribalta, quattro feriti tra cui una bambina

Un’auto si è ribaltata all’alba di oggi, sabato 27 dicembre, lungo l’autostrada A8 in direzione Milano, nel tratto compreso tra Legnano e il bivio A8/A9. Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro persone: una bambina di 10 anni, un uomo di 42 anni e due uomini di 50 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’articolazione territoriale AREU di Varese: in supporto sono stati allertati anche ATS Novate, i Vigili del Fuoco di Milano Messina e la centrale operativa Soreu Laghi, che hanno coordinato le operazioni di emergenza e messa in sicurezza della carreggiata.

​

Due dei feriti sono stati trasportati in ospedale: un paziente è arrivato intorno alle 7 all’ospedale di Garbagnate Milanese, un’altro all’ospedale di Rho. Un terzo intervento risulta “concluso in posto”, segno che le condizioni degli altri coinvolti sono state valutate e gestite direttamente sul luogo dell’incidente. L’evento infatti, classificato come molto grave all’inizio, ha visto tutti i feriti trasportati in “codice verde”, in condizioni cioè non gravi.

La dinamica del ribaltamento è al vaglio delle forze dell’ordine, intervenuta per i rilievi e per regolare il traffico nelle prime ore del mattino.

​