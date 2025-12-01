Incidente in autostrada a Gazzada Schianno, traffico bloccato verso Varese

Traffico bloccato sulla autostrada A8 nella mattinata di lunedì 1 dicembre verso Varese.

Un incidente stradale all’altezza dello svincolo di Gazzada Schianno che ha visto coinvolta una macchina – che è andata a sbattere – ha richiesto l’intervento dei soccorsi, intervenuti con un’ambulanza e un’automedica.

Nell’incidente, avvenuto verso le 11.15, è rimasta ferita una donna di 55 anni che è stata trasportata in ospedale in codice giallo.