Incidente in autostrada a Gazzada Schianno, traffico bloccato verso Varese
Nell'incidente, avvenuto verso le 11.15 di lunedì 1 dicembre, è rimasta ferita una donna di 55 anni che è stata trasportata in ospedale in codice giallo
Traffico bloccato sulla autostrada A8 nella mattinata di lunedì 1 dicembre verso Varese.
Un incidente stradale all’altezza dello svincolo di Gazzada Schianno che ha visto coinvolta una macchina – che è andata a sbattere – ha richiesto l’intervento dei soccorsi, intervenuti con un’ambulanza e un’automedica.
Nell’incidente, avvenuto verso le 11.15, è rimasta ferita una donna di 55 anni che è stata trasportata in ospedale in codice giallo.
