Incidente stradale a Castellanza tra via Italia e via Nizzolina, tre persone soccorse

Incidente stradale si è verificato nella serata di giovedì 11 dicembre, poco prima delle 21.30, in via Italia 88 a Castellanza, all’altezza dell’incrocio con via Nizzolina. Il sistema Areu ha soccorso tre persone: una giovane di 24 anni e due uomini di 35 e 38 anni.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, insieme ai Carabinieri di Busto Arsizio e ai Vigili del Fuoco da Legnano.

Una delle persone coinvolte è stata trasportata in ospedale: l’ambulanza ha accompagnato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, con arrivo registrato alle 22.45. Secondo le prime informazioni ha riportato ferite ma non è in gravi condizioni.

La strada ha subito disagi temporanei alla circolazione, necessari per consentire le operazioni dei soccorritori e dei vigili del fuoco e dei soccorritori sanitari.

Le cause dell’incidente restano da accertare.