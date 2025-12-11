Varese News

Archivio

Incidente stradale a Castellanza tra via Italia e via Nizzolina, tre persone soccorse

È avvenuto nella serata di giovedì, una persona ha riportato ferite ed è stata portata in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco

ambulanza generica notte sos malnate

Incidente stradale si è verificato nella serata di giovedì 11 dicembre, poco prima delle 21.30, in via Italia 88 a Castellanza, all’altezza dell’incrocio con via Nizzolina. Il sistema Areu ha soccorso tre persone: una giovane di 24 anni e due uomini di 35 e 38 anni.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, insieme ai Carabinieri di Busto Arsizio e ai Vigili del Fuoco da Legnano.
Una delle persone coinvolte è stata trasportata in ospedale: l’ambulanza ha accompagnato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, con arrivo registrato alle 22.45. Secondo le prime informazioni ha riportato ferite ma non è in gravi condizioni.

La strada ha subito disagi temporanei alla circolazione, necessari per consentire le operazioni dei soccorritori e dei vigili del fuoco e dei soccorritori sanitari.

Le cause dell’incidente restano da accertare.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.