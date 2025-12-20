Incidente stradale a Porto Ceresio: quattro feriti trasportati in ospedale in codice giallo

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di sabato 20 dicembre lungo la Strada Statale 344 all’altezza di Porto Ceresio, nel territorio della provincia di Varese. Due auto si sono scontrate e quattro persone sono rimaste ferite: un uomo e una donna di 20 anni, una donna di 72 anni e un uomo di 74.

L’intervento dei soccorsi

L’allarme è stato lanciato alle 11:06. Sul posto sono intervenuti: Carabinieri di Varese, Vigili del Fuoco di Varese, SOREU Laghi.

Diverse ambulanze della Croce Rossa e un elisoccorso

Tre dei feriti sono stati classificati in codice giallo, ovvero in condizioni mediamente critiche ma stabili.

Due persone sono state trasportate all’ospedale di Varese (Circolo) e una al Sant’Anna di Tradate. Una quarta persona è stata assistita sul posto ma non è stata trasportata in ospedale.

Traffico rallentato lungo la SS344

L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione lungo la SS344 per tutta la durata dell’intervento dei soccorsi. I rilievi per la ricostruzione della dinamica sono stati affidati ai Carabinieri, mentre i Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.