Incidente stradale a Porto Ceresio: quattro feriti trasportati in ospedale in codice giallo
L’incidente è avvenuto alle 11:06 lungo la Strada Statale 344: coinvolti quattro adulti tra i 20 e i 74 anni
Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di sabato 20 dicembre lungo la Strada Statale 344 all’altezza di Porto Ceresio, nel territorio della provincia di Varese. Due auto si sono scontrate e quattro persone sono rimaste ferite: un uomo e una donna di 20 anni, una donna di 72 anni e un uomo di 74.
L’intervento dei soccorsi
L’allarme è stato lanciato alle 11:06. Sul posto sono intervenuti: Carabinieri di Varese, Vigili del Fuoco di Varese, SOREU Laghi.
Diverse ambulanze della Croce Rossa e un elisoccorso
Tre dei feriti sono stati classificati in codice giallo, ovvero in condizioni mediamente critiche ma stabili.
Due persone sono state trasportate all’ospedale di Varese (Circolo) e una al Sant’Anna di Tradate. Una quarta persona è stata assistita sul posto ma non è stata trasportata in ospedale.
Traffico rallentato lungo la SS344
L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione lungo la SS344 per tutta la durata dell’intervento dei soccorsi. I rilievi per la ricostruzione della dinamica sono stati affidati ai Carabinieri, mentre i Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.
