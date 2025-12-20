Varese News

Varese Laghi

Incidente stradale a Porto Ceresio: quattro feriti trasportati in ospedale in codice giallo

L’incidente è avvenuto alle 11:06 lungo la Strada Statale 344: coinvolti quattro adulti tra i 20 e i 74 anni

elisoccorso incidente cairate

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di sabato 20 dicembre lungo la Strada Statale 344 all’altezza di Porto Ceresio, nel territorio della provincia di Varese. Due auto si sono scontrate e quattro persone sono rimaste ferite: un uomo e una donna di 20 anni, una donna di 72 anni e un uomo di 74.

L’intervento dei soccorsi

L’allarme è stato lanciato alle 11:06. Sul posto sono intervenuti: Carabinieri di Varese, Vigili del Fuoco di Varese, SOREU Laghi.

Diverse ambulanze della Croce Rossa e un elisoccorso

Tre dei feriti sono stati classificati in codice giallo, ovvero in condizioni mediamente critiche ma stabili.
Due persone sono state trasportate all’ospedale di Varese (Circolo) e una al Sant’Anna di Tradate. Una quarta persona è stata assistita sul posto ma non è stata trasportata in ospedale.

Traffico rallentato lungo la SS344

L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione lungo la SS344 per tutta la durata dell’intervento dei soccorsi. I rilievi per la ricostruzione della dinamica sono stati affidati ai Carabinieri, mentre i Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.