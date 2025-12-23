Incidente sulla Superstrada di Malpensa tra Lonate Pozzolo e Vanzaghello: morta una donna di 54 anni

Un tragico incidente stradale ha segnato la serata di martedì 23 dicembre. Poco dopo le ore 18.30, lungo la SS 336 (superstrada della Malpensa), si è verificato uno scontro fatale nel tratto compreso tra i comuni di Lonate Pozzolo e Vanzaghello.

Secondo le prime ricostruzioni e quanto riportato nel comunicato ufficiale dei soccorritori, l’impatto ha coinvolto un’autovettura e un furgone. Ad avere la peggio è stata la conducente dell’auto, una donna di 54 anni, per la quale è stato costato il decesso sul posto. Nonostante l’arrivo tempestivo di un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso sul posto.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Somma Lombardo che hanno operato per mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti, collaborando attivamente con i sanitari. I rilievi per determinare l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità sono stati affidati ai Carabinieri di Busto Arsizio, che hanno lavorato a lungo sul tratto stradale interessato.