Incidente tra due auto in via Sanvito a Varese, traffico rallentato
Due persone coinvolte, una delle quali di 19 anni, nell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio in una delle strade più trafficate della città
È successo poco prima delle 14 di oggi, lunedì 1 dicembre, in via Silvestro Sanvito a Varese: due auto si sono scontrate all’altezza del civico 60, provocando rallentamenti al traffico e l’intervento dei soccorsi.
Nell’incidente sono rimasti coinvolti un ragazzo di 19 anni e un uomo di 48 anni. Al momento non si segnalano feriti gravi, ma sul posto è intervenuta un’ambulanza della SOS Azzate in codice giallo per valutare le condizioni dei due.
A causa dello scontro, si registrano code e rallentamenti lungo la via, una delle arterie principali che collegano il centro con la zona est della città. La Polizia locale è intervenuta per regolare la viabilità e gestire la situazione.
L’allerta è stata diramata dalla centrale operativa Soreu dei Laghi, che ha coordinato l’intervento dei soccorritori. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Varese per i rilievi e per chiarire la dinamica dell’incidente.
