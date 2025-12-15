Incontro con l’autore Paolo Ruspini alla Biblioteca “Bruna Brambilla” di Varese

Mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 17:45, la Biblioteca “Bruna Brambilla” del Sistema Urbano di Varese, presso l’Istituto Anna Frank di Via Carnia 155, ospiterà un incontro con Paolo Ruspini, autore del libro Memoria e migrazioni. La professoressa Linda Terziroli dialogherà con l’autore durante l’evento.

Il saggio di Paolo Ruspini nasce da decenni di ricerche sulle vecchie e nuove migrazioni, ponendo particolare attenzione ai flussi verso la Confederazione Elvetica e alle dinamiche migratorie a livello europeo. L’approccio transnazionale del libro permette di analizzare i processi migratori in un contesto globale, evidenziando i legami tra luoghi di origine e di approdo, e le modalità con cui i migranti mantengono connessioni con i propri territori.

Ruspini affronta anche il tema della migrazione interna e della migrazione di transito, mettendo in luce esperienze di transnazionalità, tra cui quelle che vedono individui spostarsi lungo la Penisola italiana verso l’Europa del Nord. Il libro esplora inoltre il ruolo della memoria e della condivisione delle esperienze migratorie attraverso pratiche educative e culturali.

Chi è Paolo Ruspini

Paolo Ruspini insegna Migrazioni e società multiculturali all’Università Roma-Tre ed è ricercatore associato presso l’Istituto di Ricerche sociologiche dell’Università di Ginevra. Dal 2008 al 2017 ha ricoperto il ruolo di ricercatore senior all’Università della Svizzera italiana a Lugano. La sua attività di ricerca si concentra sulle migrazioni internazionali, le diversità culturali e l’interculturalità in Europa, con pubblicazioni scientifiche e moduli formativi dedicati.