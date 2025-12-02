Varese News

Investimento pedonale a San Vittore Olona: tre le persone coinvolte sul Sempione

L’incidente è avvenuto alle 19:30. Uno dei feriti trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano. Si tratta del secondo investimento della serata dopo il caso nel tardo pomeriggio a Busto Arsizio

Ancora un investimento pedonale nella serata di martedì 2 dicembre: dopo l’episodio avvenuto che ha coinvolto un anziano verso le 18:30 lungo Viale Duca d’Aosta a Busto Arsizio, un secondo intervento ha mobilitato i soccorsi alle 19:30 lungo la strada statale del Sempione a San Vittore Olona.

Secondo le prime ricostruzioni, nell’incidente sono rimasti coinvolti un uomo di 22 anni, una donna di 54 e un altro uomo. L’intervento è stato coordinato da Soreu Pianura, che ha inviato, in codice giallo, due equipaggi della Croce Rossa di Legnano.

Una delle due squadra accompagnato uno di loro all’ospedale di Legnano.

Pubblicato il 02 Dicembre 2025
