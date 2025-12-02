Investimento pedonale a San Vittore Olona: tre le persone coinvolte sul Sempione

Ancora un investimento pedonale nella serata di martedì 2 dicembre: dopo l’episodio avvenuto che ha coinvolto un anziano verso le 18:30 lungo Viale Duca d’Aosta a Busto Arsizio, un secondo intervento ha mobilitato i soccorsi alle 19:30 lungo la strada statale del Sempione a San Vittore Olona.

(foto d’archivio)

Secondo le prime ricostruzioni, nell’incidente sono rimasti coinvolti un uomo di 22 anni, una donna di 54 e un altro uomo. L’intervento è stato coordinato da Soreu Pianura, che ha inviato, in codice giallo, due equipaggi della Croce Rossa di Legnano.

Una delle due squadra accompagnato uno di loro all’ospedale di Legnano.