IPSIA delle Acli compie 40 anni: quarant’anni di pace, solidarietà e cooperazione che cambiano il mondo

Un anniversario importante per chi da decenni crede nella forza del volontariato e della cooperazione internazionale. IPSIA celebra quarant’anni di attività, un percorso che ha toccato continenti e comunità lontane ma anche realtà locali, trasformando vite e rafforzando relazioni umane fondate sulla pace e sulla solidarietà.

Il viaggio di IPSIA parte dalla Bosnia e raggiunge zone come la Palestina, il Kosovo e il Brasile, intrecciando esperienze di cooperazione con progetti concreti di sviluppo e sostegno alle popolazioni in difficoltà. Accanto alle iniziative internazionali, un ruolo fondamentale è stato svolto anche in Italia, con progetti che favoriscono inclusione sociale, sostegno alle fragilità e promozione dei diritti.

Testimonianze, ricordi e storie di chi ha vissuto in prima persona queste esperienze mostrano come l’impegno volontario possa avere un impatto reale sulle comunità, offrendo non solo aiuti materiali ma anche opportunità di crescita, apprendimento e dialogo interculturale.

In occasione del traguardo dei 40 anni, IPSIA racconta il proprio cammino e guarda al futuro con rinnovata energia, continuando a promuovere azioni che mettano al centro la dignità umana e la costruzione di relazioni solidali in ogni angolo del mondo.

Per approfondire il programma delle iniziative e le storie raccolte nel corso di questi anni, è possibile visitare l’articolo completo sul sito dell’ACLI di Varese: https://www.aclivarese.org/40-anni-di-pace-solidarieta-e-volontariato-che-cambiano-la-vita-e-il-mondo/