Varese News

Varese Laghi

IPSIA delle Acli compie 40 anni: quarant’anni di pace, solidarietà e cooperazione che cambiano il mondo

Dalla Bosnia alla Palestina, dal Kosovo al Brasile, passando per i progetti locali in Italia, IPSIA compie quarant’anni. Un viaggio attraverso testimonianze e ricordi che raccontano come il volontariato e la cooperazione internazionale possano trasformare vite e comunità

Generico 22 Dec 2025

Un anniversario importante per chi da decenni crede nella forza del volontariato e della cooperazione internazionale. IPSIA celebra quarant’anni di attività, un percorso che ha toccato continenti e comunità lontane ma anche realtà locali, trasformando vite e rafforzando relazioni umane fondate sulla pace e sulla solidarietà.

Il viaggio di IPSIA parte dalla Bosnia e raggiunge zone come la Palestina, il Kosovo e il Brasile, intrecciando esperienze di cooperazione con progetti concreti di sviluppo e sostegno alle popolazioni in difficoltà. Accanto alle iniziative internazionali, un ruolo fondamentale è stato svolto anche in Italia, con progetti che favoriscono inclusione sociale, sostegno alle fragilità e promozione dei diritti.

Testimonianze, ricordi e storie di chi ha vissuto in prima persona queste esperienze mostrano come l’impegno volontario possa avere un impatto reale sulle comunità, offrendo non solo aiuti materiali ma anche opportunità di crescita, apprendimento e dialogo interculturale.

In occasione del traguardo dei 40 anni, IPSIA racconta il proprio cammino e guarda al futuro con rinnovata energia, continuando a promuovere azioni che mettano al centro la dignità umana e la costruzione di relazioni solidali in ogni angolo del mondo.

Per approfondire il programma delle iniziative e le storie raccolte nel corso di questi anni, è possibile visitare l’articolo completo sul sito dell’ACLI di Varese: https://www.aclivarese.org/40-anni-di-pace-solidarieta-e-volontariato-che-cambiano-la-vita-e-il-mondo/

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 26 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.