Iscrizioni a scuola: le domande dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026
Le domande per il I e il II ciclo di istruzione potranno essere presentate online. Il podcast "Che scuola fai?" dà voce ai ragazzi che raccontano la propria esperienza
Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 saranno aperte le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026/2027.
Le domande per il I e il II ciclo di istruzione potranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Unica, all’indirizzo:
https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni
La modalità online è prevista anche per le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e alle scuole paritarie che, su base volontaria, aderiscono alla modalità telematica. Sarà possibile presentare domanda d’iscrizione alle prime classi dei percorsi quadriennali della filiera formativa tecnologico-professionale e alla prima classe del Liceo del Made in Italy.
L’accesso alla piattaforma Unica avviene tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Restano invece cartacee, e devono pertanto essere presentate direttamente presso le segreterie delle istituzioni scolastiche, le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia, nonché quelle relative a specifici percorsi indicati annualmente nella nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
All’interno della piattaforma Unica sono disponibili informazioni dettagliate sugli istituti (“Cerca la tua scuola”) e specifiche sezioni dedicate all’orientamento, pensate per accompagnare le famiglie e gli studenti della Scuola secondaria di I grado nella scelta del percorso formativo e professionale successivo. Tra queste: “Il tuo percorso”, “E-Portfolio”, “Docente tutor”, “Guida alla scelta”, “Statistiche su istruzione e lavoro” e, a partire da quest’anno, “What’s Next: l’orientamento nel Metaverso”, un innovativo servizio digitale.
LA SERIE PODCAST “CHE SCUOLA FAI?”
Nella serie podcast “Che scuola fai?” gli studenti degli istituti superiori del territorio raccontano la propria esperienza:
Ascolta i podcast delle puntate già trasmesse:
Le puntate precedenti
La puntata del liceo Cairoli di Varese
La puntata del liceo Manzoni di Varese
La puntata del liceo Ferraris di Varese
