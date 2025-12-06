Italo Calvino saggista e romanziere, un incontro a Villa Mirabello con il prof. Ferrari

L’Associazione Mazziniana Italiana – Sezione “Giovanni Bertolè Viale” di Varese organizza per venerdì 12 dicembre alle ore 16.00 una conferenza dal titolo “Italo Calvino saggista e romanziere”. L’incontro si svolgerà nella suggestiva Sala del Risorgimento di Villa Mirabello, con il patrocinio del Comune di Varese.

Relatore sarà il prof. Antonio Ferrari, già docente di Letteratura Italiana presso il Liceo Classico “E. Cairoli” di Varese, che offrirà una riflessione approfondita sul duplice ruolo dello scrittore ligure come autore di narrativa e di scritti teorici e critici.

Calvino tra impegno intellettuale e invenzione narrativa

L’iniziativa nasce con l’intento di valorizzare l’opera di uno degli autori più rappresentativi del Novecento italiano, mettendo in luce non solo la sua produzione romanzesca – da Il barone rampante a Le città invisibili – ma anche la sua attività di saggista, lettore critico e intellettuale impegnato nel dibattito culturale del suo tempo.

L’incontro sarà introdotto da Leonardo Tomassoni, presidente dell’Associazione Mazziniana di Varese, e offrirà uno sguardo d’insieme sull’eredità letteraria di Calvino, a cento anni dalla nascita dello scrittore, celebrata nel 2023.

Ingresso libero e invito alla cittadinanza

La conferenza è a ingresso libero e si rivolge a studenti, insegnanti, appassionati di letteratura e a tutti coloro che desiderano approfondire l’opera di uno scrittore che ha saputo coniugare rigore intellettuale e libertà immaginativa.