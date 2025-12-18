Vedano Olona
Jingle Bells funk: i Dozenhapp in concerto all’Arlecchino di Vedano Olona
La giovane formazione funk-fusion emergente di Varese in concerto domenica 21 dicembre accende la scena musicale varesina
Domenica 21 dicembre la scena musicale locale si accende con il live dei Dozenhapp, giovane formazione funk-fusion emergente di Varese, che salirà sul palco del l’Arlecchino Show Bar di Vedano Olona per un concerto imperdibile alle 21:30, ingresso a partire dalle 20.
Il quintetto, formato da Leandro Di Girolamo, Gioele Pavesi, Riccardo La Rosa, Alessandro Martello e Michele Chiarentin, si è rapidamente imposto all’attenzione del pubblico grazie a un repertorio che fonde sonorità funk, soul e fusion, tra cover energetiche e brani originali in fase di perfezionamento.
La band ha vissuto un 2025 carico di soddisfazioni: dopo aver conquistato il secondo posto al Rugby Varese Music Challenge, contest dedicato alle realtà musicali emergenti promosso nell’ambito della Festa del Rugby, i Dozenhapp hanno partecipato alle fasi finali del prestigioso Tour Music Fest, piattaforma europea che supporta artisti e gruppi in crescita con percorsi di formazione, performance live e opportunità di visibilità.
L’appuntamento di domenica al locale di via Papa Innocenzo IX 37 è pensato per chi ama la musica dal vivo e le sonorità coinvolgenti: il concerto dei Dozenhapp prenderà il via in serata, con un sound che promette di animare la pista e mettere in mostra l’estro e la versatilità del gruppo.
A seguire, la serata proseguirà con l’aftershow a cura di Psvto Dj set. L’evento rappresenta un ulteriore passo nella crescita della formazione varesina, testimoniando come i progetti musicali giovanili possano trovare spazio e riconoscimento anche al di fuori dei circuiti più convenzionali.