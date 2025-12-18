Jingle Bells funk: i Dozenhapp in concerto all’Arlecchino di Vedano Olona

Domenica 21 dicembre la scena musicale locale si accende con il live dei Dozenhapp, giovane formazione funk-fusion emergente di Varese, che salirà sul palco del l’Arlecchino Show Bar di Vedano Olona per un concerto imperdibile alle 21:30, ingresso a partire dalle 20.

Il quintetto, formato da Leandro Di Girolamo, Gioele Pavesi, Riccardo La Rosa, Alessandro Martello e Michele Chiarentin, si è rapidamente imposto all’attenzione del pubblico grazie a un repertorio che fonde sonorità funk, soul e fusion, tra cover energetiche e brani originali in fase di perfezionamento.

La band ha vissuto un 2025 carico di soddisfazioni: dopo aver conquistato il secondo posto al Rugby Varese Music Challenge, contest dedicato alle realtà musicali emergenti promosso nell’ambito della Festa del Rugby, i Dozenhapp hanno partecipato alle fasi finali del prestigioso Tour Music Fest, piattaforma europea che supporta artisti e gruppi in crescita con percorsi di formazione, performance live e opportunità di visibilità.

L’appuntamento di domenica al locale di via Papa Innocenzo IX 37 è pensato per chi ama la musica dal vivo e le sonorità coinvolgenti: il concerto dei Dozenhapp prenderà il via in serata, con un sound che promette di animare la pista e mettere in mostra l’estro e la versatilità del gruppo.

A seguire, la serata proseguirà con l’aftershow a cura di Psvto Dj set. L’evento rappresenta un ulteriore passo nella crescita della formazione varesina, testimoniando come i progetti musicali giovanili possano trovare spazio e riconoscimento anche al di fuori dei circuiti più convenzionali.