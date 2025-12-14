Kastritis: “Abbiamo provato a limitare Brescia. Moore? La nostra cultura va rispettata”

KASTRITIS 1 – «Congratulazioni a Brescia, è la prima volta che la incontro e ho capito il motivo per il quale sono sono così bravi: hanno meritato la la vittoria. Noi non abbiamo giocato la partita difensiva che volevamo fare, ma voglio complimentarmi con i miei giocatori perché in un modo o nell’altro siamo riusciti a limitare – per quanto possibile – l’attacco di Brescia, quindi voglio fare i complimenti alla squadra».

Galleria fotografica Germani Brescia – Openjobmetis Varese finale: 102-94 4 di 15

KASTRITIS 2 – «Ora abbiamo una settimana davanti per preparare la prossima partita con Trieste, lavoreremo duro e ancora una volta voglio ringraziare i nostri tifosi per come ci seguono e ci supportano in tutte le partite».

KASTRITIS 3 – «Come abbiamo detto prima di venire qui, alla fine la Germani è una squadra completa con tantissimi giocatori validi, non solo sotto canestro. All’inizio della partita ma anche nel prosieguo abbiamo sofferto molto, perché loro ci hanno punito su ogni errore difensivo che abbiamo fatto, ma sono una ottima squadra e quindi abbiamo cercato di limitarli il più possibile».

KASTRITIS 4 – «Perché Moore non era in panchina alla fine? Quello che posso dire è che lui è andato via: più della della qualità del gioco e dei risultati a noi interessano la nostra cultura interna, la nostra mentalità e vogliamo essere sicuri che tutti rispettino questa cosa. Lavoreremo in modo tale che sia così».

COTELLI 1 – «Non siamo riusciti a “uccidere” prima la partita e questo non mi fa piacere ma il livello degli avversari sta salendo, noi abbiamo qualche giocatore sovrautilizzato e ora siamo un po’ meno brillanti. Però i ragazzi dalla panchina si sono fatti trovare pronti, stiamo recuperando Massinburg ma Cournooh, Mobio e Burnell hanno dato un contributo molto importante. È stata una buona prova di maturità e consapevolezza»

COTELLI 2 – «Tante squadre stanno salendo di livello e Varese è una di queste perché ha un parco esterni molto interessante con giocatori che attaccano il ferro, tirano da fuori e questo credo che per loro sia un grande plus. Hanno qualità e penso che così potranno vincere diverse partite».

LIBRIZZI 1 – «Brescia è una squadra solida e in tutti i momenti in cui ci siamo fatti sotto ha dimostrato, come ha fatto finora in campionato, quanto è precisa. È riuscita a colpire i nostri punti deboli. In quei frangenti ci è mancata lucidità, ma noi abbiamo disputato una buona partita. Hanno un ottimo roster, giocare in casa loro è sempre complicato».

LIBRIZZI 2 – «Da dopo la pausa stiamo lavorando davvero bene. La dimostrazione è stata la partita contro Cremona, che era capace battere squadre di prima categoria e che sta facendo un buonissimo campionato. Anche oggi siamo riusciti a fare la nostra partita, da cui usciamo con tanti spunti positivi».