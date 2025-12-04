l Gruppo di Cammino Carnaghese in cammino sul Sentiero Alto Verbano

L’appuntamento è fissato per domenica 7 dicembre alle ore 8.20, con ritrovo al parchetto di via Svevo a Carnago. Da lì si partirà alla volta di Germignaga

Il Gruppo di Cammino Carnaghese GCC San Martino propone una camminata libera e gratuita, aperta a tutti. L’appuntamento è fissato per domenica 7 dicembre alle ore 8.20, con ritrovo al parchetto di via Svevo a Carnago. Da lì si partirà insieme alla volta del Sentiero Alto Verbano, nel territorio di Germignaga, un percorso noto per l’atmosfera suggestiva e gli scorci naturali di grande fascino.

L’escursione si svolgerà in un vero e proprio contesto fiabesco: i partecipanti attraverseranno lo splendido Bosco delle Fate, visiteranno la Canonica, le trincee, e potranno ammirare ruscelli, sculture in legno e lasciarsi avvolgere dai profumi tipici del bosco.

Il pranzo sarà al sacco, da consumare tutti insieme presso gli ampi tavoloni situati nell’area delle trincee.