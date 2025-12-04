Varese News

Tempo Libero

Tempo Libero

l Gruppo di Cammino Carnaghese in cammino sul Sentiero Alto Verbano

L’appuntamento è fissato per domenica 7 dicembre alle ore 8.20, con ritrovo al parchetto di via Svevo a Carnago. Da lì si partirà alla volta di Germignaga

sentiero alto verbano
Turismo, Gite ed Escursioni

07 Dicembre 2025

Il Gruppo di Cammino Carnaghese GCC San Martino propone una camminata libera e gratuita, aperta a tutti. L’appuntamento è fissato per domenica 7 dicembre alle ore 8.20, con ritrovo al parchetto di via Svevo a Carnago. Da lì si partirà insieme alla volta del Sentiero Alto Verbano, nel territorio di Germignaga, un percorso noto per l’atmosfera suggestiva e gli scorci naturali di grande fascino.

L’escursione si svolgerà in un vero e proprio contesto fiabesco: i partecipanti attraverseranno lo splendido Bosco delle Fate, visiteranno la Canonica, le trincee, e potranno ammirare ruscelli, sculture in legno e lasciarsi avvolgere dai profumi tipici del bosco.

Il pranzo sarà al sacco, da consumare tutti insieme presso gli ampi tavoloni situati nell’area delle trincee.

4 Dicembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.