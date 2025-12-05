La 5ª A Meccanici dell’Itis Varese del 1977 festeggia i suoi 48 anni
«Da quell'anno ad oggi di anni ne sono passati - spiegano i protagonisti dell'incontro - ma la voglia di trovarci e rinsaldare la nostra fraterna amicizia ancora permane»
“È scoppiato un ’48.” Questa espressione, che rimanda ai moti rivoluzionari del 1848, torna spesso quando si parla di questo numero carico di storia. Ma per noi della 5ª A Meccanici dell’I.T.I.S. di Varese (oggi Istituto Newton), il 48 ha assunto un significato del tutto personale.
All’epoca dei veri moti del ’48 non eravamo certo presenti, ma lo eravamo invece nel 1977, quando ci diplomammo, pieni di entusiasmo, progetti e quell’energia giovane che sembrava inesauribile. Da allora sono passati — guarda caso — 48 anni. Un numero che torna, quasi a volerci ricordare da dove siamo partiti e quanto cammino abbiamo fatto.
Eppure, nonostante il tempo trascorso, la voglia di ritrovarci è rimasta intatta.
I capelli oggi sono grigi, o magari un elegante sale e pepe; qualche acciacco si fa sentire e la vita ha cambiato priorità, ritmi e paesaggi. Ma lo spirito, quello no, non è cambiato. È lo stesso spirito di gruppo che ci univa tra i banchi, lo stesso che ci spinge ancora oggi a stringerci attorno a ricordi, aneddoti, risate e storie che sembrano sempre nuove.
Ogni incontro è una parentesi di giovinezza ritrovata: una sera per rivedersi, raccontarsi, fare il punto — e poi tornare ognuno ai propri impegni, interessi, famiglie e passioni. Con un sorriso in più.
E allora forza, avanti vecchia 5ª A Meccanici ’77!
Perché il tempo passa, ma le amicizie vere… quelle no, non invecchiano mai.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.