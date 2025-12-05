 La 5ª A Meccanici dell’Itis Varese del 1977 festeggia i suoi 48 anni

“È scoppiato un ’48.” Questa espressione, che rimanda ai moti rivoluzionari del 1848, torna spesso quando si parla di questo numero carico di storia. Ma per noi della 5ª A Meccanici dell’I.T.I.S. di Varese (oggi Istituto Newton), il 48 ha assunto un significato del tutto personale.

All’epoca dei veri moti del ’48 non eravamo certo presenti, ma lo eravamo invece nel 1977, quando ci diplomammo, pieni di entusiasmo, progetti e quell’energia giovane che sembrava inesauribile. Da allora sono passati — guarda caso — 48 anni. Un numero che torna, quasi a volerci ricordare da dove siamo partiti e quanto cammino abbiamo fatto.

Eppure, nonostante il tempo trascorso, la voglia di ritrovarci è rimasta intatta.

I capelli oggi sono grigi, o magari un elegante sale e pepe; qualche acciacco si fa sentire e la vita ha cambiato priorità, ritmi e paesaggi. Ma lo spirito, quello no, non è cambiato. È lo stesso spirito di gruppo che ci univa tra i banchi, lo stesso che ci spinge ancora oggi a stringerci attorno a ricordi, aneddoti, risate e storie che sembrano sempre nuove.

Ogni incontro è una parentesi di giovinezza ritrovata: una sera per rivedersi, raccontarsi, fare il punto — e poi tornare ognuno ai propri impegni, interessi, famiglie e passioni. Con un sorriso in più.

E allora forza, avanti vecchia 5ª A Meccanici ’77!

Perché il tempo passa, ma le amicizie vere… quelle no, non invecchiano mai.